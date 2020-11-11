Карантин вихідного дня ввели на три тижні: усі заборони

В Україні вирішили відмовитися від дії адаптивного карантину й натомість ввели карантин вихідного дня. На думку урядовців і чиновників МОЗ, це дозволить стримати стрімке розповсюдження у країні коронавірусної хвороби.

Відповідне рішення було ухвалено під час онлайн-засідання Кабінету міністрів у середу, 11 листопада. Детальніше про нові обмеження, яких відтепер у вихідні мають дотримуватися українці, розповів на ньому міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"На всій території країни ми пропонуємо перейти на загальнодержавний карантин із обмеженнями, які діяли в регіонах із "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки", – заявив глава МОЗ.

Так, на період дії карантину в Україні буде заборонено:

проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більш як 20 осіб. У разі меншої кількості учасників заходу, його організатор має забезпечити дотримання між ними дистанції не менше ніж 1,5 метра;

Таке обмеження не стосується проведення офіційних, внесених до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, а також матчів командних ігрових видів спорту професійних спортклубів – без глядачів і за умови дотримання всіх санітарних і протиепідемічних заходів, щоденного контролю стану здоров’я учасників.

діяльність кінотеатрів і театрів із заповненістю залів у них більш ніж на 50% місць у кожному окремому залі;

діяльність музеїв , які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку – одна людина на 20 квадратних метрів;

здійснення регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезення на міських автобусних маршрутах, у режимі маршрутних таксі, в залізничному транспорті міського, приміського, міжміського, внутрішньо обласному й міжобласному сполученні в кількості місць більше, ніж передбачено технічною характеристикою того чи іншого транспортного засобу;

проведення дискотек, робота розважальних закладів, нічних клубів;

надання послуг громадського харчування з 22:00 до 07:00, але з можливістю торгівлі на виніс;

приймання відвідувачів у торговельних центрах , закладах торговельного і побутового обслуговування населення, крім магазинів, 60% площі яких призначено для торгівлі;

заборона навчання в групах більше 20 осіб, або у разі якщо на самоізоляції більше 50%;

спортзали і фітнесзали, якщо не можна забезпечити одну людину на 20 кв. м.

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