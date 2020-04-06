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6 квітня • оновлено в 11:32
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Карантин в Україні може закінчитися в середині травня – Корнієнко

3.6т
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В Україні карантин у нинішньому вигляді може закінчитися в середині травня.

Як заявив у інтерв'ю РБК-Україна глава партії "Слуга народу" й перший заступник голови фракції СН у парламенті Олександр Корнієнко, поки це неофіційна інформація.

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

"Це скоріше інтуїтивно, бачачи динаміку й те, що карантинні заходи діють – у нас поки що трохи більш полога крива захворюваності, порівнюючи з іншими європейськими країнами", – зазначив він.

За словами Корнієнка, з огляду на те, що в Україні епідемія коронавірусу почалася пізніше, ніж в інших країнах, влада краще підготувалася до карантинних заходів.

"Тому є такі обережні надії, що приблизно в середині травня все це закінчиться", – додав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що пік епідемії коронавірусу випаде приблизно на 15-25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.

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Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Теги
карантин Партія Слуга народу вірус
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Golan Sim
Golan Sim
Самое главное, это чтобы День Победы 9 Мая был любой ценой включен в период карантина, иначе свиномые ощутят свой новый гаплык ))
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
??? Люди взбунтуются к тому времени. Сдохнут без денег, бизнес загнётся, потом хрен реанимируешь и восстановишь. Во же притрушенных послал господь во власть.
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