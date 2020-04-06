Карантин в Україні може закінчитися в середині травня – Корнієнко

В Україні карантин у нинішньому вигляді може закінчитися в середині травня.
Як заявив у інтерв'ю РБК-Україна глава партії "Слуга народу" й перший заступник голови фракції СН у парламенті Олександр Корнієнко, поки це неофіційна інформація.
Олександр Корнієнко
"Це скоріше інтуїтивно, бачачи динаміку й те, що карантинні заходи діють – у нас поки що трохи більш полога крива захворюваності, порівнюючи з іншими європейськими країнами", – зазначив він.
За словами Корнієнка, з огляду на те, що в Україні епідемія коронавірусу почалася пізніше, ніж в інших країнах, влада краще підготувалася до карантинних заходів.
"Тому є такі обережні надії, що приблизно в середині травня все це закінчиться", – додав політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що пік епідемії коронавірусу випаде приблизно на 15-25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.
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