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8 квітня • оновлено в 22:00
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В Україні можуть продовжити карантин до початку травня – Шмигаль

22.8т
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Карантин в Україні через епідемію коронавірусу COVID-19, найімовірніше, продовжать після 24 квітня до початку травня.

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Про це на засіданні уряду в середу, 8 квітня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Голова Кабміну зазначив, що протягом квітня карантинний режим не скасують та не пом'якшать.

"Протягом квітня ми точно не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджено. Він діятиме до встановленого 24 квітня і, найімовірніше, буде продовжений до початку травня", – сказав Шмигаль.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Він наголосив, що послабити карантин можна тільки тоді, коли спостерігатиметься зниження захворюваності.

"Якщо буде зафіксована динаміка зниження захворюваності, то тільки у травні ми почнемо вести розмову про можливе послаблення карантину. Це точно не буде зроблено з 14 квітня", – повідомив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що у травні, якщо спостерігатиметься позитивна динаміка, влада має намір "запустити економіку" за планом, який буде додатково прокомунікований.

"Україна – одна з таких країн, де рекомендують продовжити карантин якомога довше, скільки витримуватиме економіка і морально-психологічний стан людей, бо це ефективний засіб порятунку життів українців", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 24 квітня і ввели НС по всій країні.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Волчанський Володимир
Волчанський Володимир
дебіл-до травня бунти почнуться,люди взагалі то їсти хочуть.
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Ya Toott
Ya Toott
Требуем все отмену оплаты коммуналки на время карантина. распространяем требование в соц. сетях. В случае если власти коммуналку на время карантина не отменяют, бойкот карантину,
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Минздрав предупреждает, что маски во время карантина нужно носить не на шее, а - на лице.
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