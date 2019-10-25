Не могла пройти мимо обсуждение законопроекта о легализации игрального бизнеса в Украине. Тема чрезвычайно дискуссионная, экспертных мнений на этот счет более чем достаточно. Тем не менее, многие говорят о политической стороне данного вопроса. Мол, каким группам в свое время был выгоден запрет и почему новой власти выгодна его легализация именно сейчас.

Легальный или нет – игральный бизнес так или иначе присутствовал, отрицать это не было смысла. Поэтому в первую очередь мне хотелось бы затронуть экономический аспект проблемы. Правительство Зеленского хочет получить статус наиболее прогрессивного Кабмина за всю историю Украины – а потому организационно-финансовая сторона вопроса у них проработана наиболее сильно. Она же используется как главный аргумент. Предлагаю разобраться в этом более предметно.

Уменьшение теневой экономики и доход в бюджет

Самый очевидный аргумент, который вы видите и без меня. О цифрах говорить рано (часто видела цифру около 5 млрд. грн) – в законопроект постоянно вносятся правки, и прогнозы по бюджетным поступлениям можно будет строить исходя из "стабильной сборки" законопроекта.

Но как именно Украина получит доход от этого? В первую очередь – лицензирование. Игральные автоматы, казино – для каждого типа подобных заведений должна быть своя лицензия. Чем выше уровень /класс/статус игрального предприятия – тем выше стоимость лицензии. Это позволит единоразово получать серьезные суммы, причем в законопроекте уже четко прописано обязательное целевое использование средств с лицензирования на финансирование медицины, спорта и культуры. Правильный ход, успокоит агрессивных моралистов.

Второе – налоги. К примеру, в законопроекте говорится о верификации оборудования по международным стандартам. Ввоз такого оборудования и его верификация, ясное дело, должны иметь понятные пошлины – которые должны быть гораздо ниже, чем штрафы за обход правил. Тогда выгоднее будет делать все по-честному.

Улучшение инвестиционного климата

Казалось бы, что может иметь более расплывчатую формулировку, чем этот подзаголовок? Обычно такие вещи пишут, чтобы заполнить паузу или добавить "водички" в текст. Но вот в чем беда – обычно об игральном бизнесе у нас говорят противоположное, и зря. Вот здесь вы можете увидеть, сколько и гэмблинга и беттинга зарабатывает Соединенное Королевство – не маленькая островная республика в Карибском море, а влиятельнейшая европейская страна. Их законодательство в этом отрасли значительно старше нашего – а значит, у них есть чему поучиться. Строгое регулирование и адекватная налоговая политика сделали британские лицензии на игральный бизнес одними из самых престижных в мире. Даже если Украина получит 1/10 такого успеха – это уже серьезный результат.

Новини Легализация казино помогла бы Украине получить статус страны без коррупции

Борьба с игроманией как болезнью

Когда любой бизнес выходит из тени, он хочет, чтобы его репутация была максимально "белой". Легальный статус заставит представителей игрального бизнеса думать о публичном портрете своего клиента. Захочется говорить об удаче, успехе в позитивном, а не проблемном ключе. А для такого результата придется работать: сотрудничать с клиниками, спонсировать фонды помощи игрозависимым и т.д. Я не говорю, что это произойдет сразу. Но в гражданском обществе вроде нашего, где общественное мнение определяет будущее страны, только легализация игрального бизнеса сможет привлечь внимание к проблеме максимально остро – ведь с правами появятся и обязанности.

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