"Батьківщина" зазнала фіаско: голова Черкаської облради отримав нового заступника

Новообраному голові Черкаської облради Анатолію Подгорному допомагатимуть два заступники. Їх утримання обійдеться обласному бюджету до кінця року в 400 000 гривен.

Нагадаємо, посада першого заступника вже була зайнята. Її обіймає Валентин Тарасенко, представник фракції "Черкащани". До цього він працював заступником директора підприємства "Урожай", яке входить до складу МХП.

На дві вакантні посади претендували Михайло Мушієк (фракція "Батьківщина") і Андрій Сегеда (фракція "Укроп"). За результатами таємного голосування заступником став Андрій Сегеда. За нього проголосували 47 депутатів при необхідних 43 голосах. А Михайлу Мушієку не вистачило 5 голосів, передає кореспондент OBOZREVATEL.

Андрій Сегеда – член фракції "Укроп". Тимчасово не працює. У 2018 році згідно з декларацією не заробив жодної копійки. У минулому – керівник обласної організації "Блоку Литвина". Був помічником депутата Верховної Ради Сергія Терещука ("За Єдину Україну", "Блок Литвина"). Нині Терещук керує аграрним підприємством у Черкаській області.

Андрій Сегеда обраний заступником голови обласної ради provce.ck.ua

Зазначимо, за процесом голосування спостерігав новий голова Черкаської ОДА Роман Бондар, якого напередодні призначив президент Зеленський. Він і нагадав кандидату - "батьківщинівцю" Михайлу Мушієку про його "небездоганну" репутацію.

"Я правильно розумію, ви проходите по кримінальній справі щодо незаконного збагачення?" – звернувся до Мушієка очільник області.

Крім того, під час обговорення кандидатур колеги по депутатському корпусу висунули Михайлу Мушієку ще низку претензій. Одні стверджували, що він, мовляв, розвалив "афганський рух у Черкасах" (Мушієк воював в Афганістані і є членом місцевої Спілки афганців). Інші нагадали, що його затримували за керування автомобілем у нетверезому стані. Окрім того, він є соратником ексмера Черкас Володимира Олійника, який нині перебуває в Москві і разом із Миколою Азаровим очолює "Комітет порятунку України". Черкащани ж асоціюють ім’я Михайла Мушієка зі скандальною забудовою місцевої набережної та пляжів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник фракції "Черкащани" Анатолій Підгорний був обраний головою Черкаської обласної ради 29 жовтня. За нього проголосували 43 депутати.

Анатолій Підгорний – людина заможна, має впливових політичних покровителів і встиг засвітитися в гучному екологічному скандалі. Детальніше читайте в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL "Смердючий" скандал: що відомо про нового главу Черкаської облради".

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