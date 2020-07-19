Кадиров – Зеленському: доведеться підтвердити свої вибачення, відповісти переді мною прямо

Глава Чечні Рамзан Кадиров зажадав від президента України Володимира Зеленського ще раз публічно вибачитися за скандал з відео Кадирова, який плаче, що було вмонтованим в ролик українського гумористичного шоу.

На своєму каналі в Telegram глава Чечні показав уривок з інтерв'ю Зеленського українському журналісту Дмитру Гордону 2018 року. Тоді президент пояснив, що йому довелося залагодити конфлікт з чеченським лідером через це відео (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Зеленський розповів, що тоді нібито вибачився перед чеченським народом, оскільки відчував провину з релігійної точки зору. За його словами, ролик міг образити мусульман.

Кадиров зазначив, що колись знав Зеленського як людину, який, визнавши свою провину нібито мав честь вибачитися. Тепер же він зажадав від українського президента особистих вибачень.

"Це було гідно чоловіка. Але тільки навіщо тепер, після прийнятих вибачень, намагатися зобразити із себе щось, викручуватися, крутити, намагатися підняти себе? Тепер же ви, отримавши повноваження президента України, кожен раз придумуєте нові версії вибачень. Вам доведеться твердо визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення. Якщо ж ні, то вам доведеться відповісти переді мною не як перед главою республіки, а як перед сином першого президента Чеченської Республіки, героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова, пам'ять якого ви образили", – написав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров став посміховиськом в мережі після відео, в якому він змусив Олександра Емельяненко вибачитися перед гендиректором "Матч ТВ" Тіною Канделакі.