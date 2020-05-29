У п'ятницю, 29 травня, Кабінет міністрів України зібрався на стратегічну сесію. О 17:00 до міністрів приєднається президент Володимир Зеленський.

Згідно з програмою заходу, яка є в розпорядженні "Страны", уряд разом із експертами має сформувати єдине бачення місії, ключової мети та бренду Кабміну (щоб подивитися програму, доскрольте до кінця сторінки).

До міністрів приєднається Володимир Зеленський

Захід стартував о 12:00 з тимбілдингу. Після вступної частини міністри почали працювати в трьох командах. Кожна розробить свою версію місії, слогану, мети Кабміну. Після цього запланована презентація результатів роботи команд і їхнє групове обговорення з голосуванням.

Передбачено, що учасники стратегічної сесії ухвалять єдиний чорновий варіант місії, слогану й мети уряду, а домашнім завданням для прем'єр-міністра Дениса Шмигаля стане формулювання їхнього остаточного варіанту.

Далі міністри розіб'ються на п'ять команд за блоками (економічний, з безпеки, розвиток суспільства тощо). Кожна команда на основі наявних матеріалів, зважаючи на власне бачення кожного міністра, допрацює мету Кабміну, програму дій уряду і паспорти реформ.

Після цього запланована презентація напрацювань кожної з команд і групове обговорення мети Кабміну з голосуванням. На презентації напрацювань командами буде присутній Зеленський, він також приєднається до обговорень мети уряду.

На завершення дня кожен з міністрів озвучить свої думки про результати стратегічної сесії і фінальні напрацювання. Прем'єр підіб'є підсумки стратегічної сесії, сформулює наступні кроки та отримає домашнє завдання – створити мандатні листи за результатами обговорень.

strana.ua

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня Кабмін ухвалив рішення створити окреме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, а в Міністерства енергетики забрати функції, пов'язані з екологією.

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