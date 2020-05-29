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29 травня • оновлено в 15:32
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Кабмін зібрався на стратегічну сесію: чекають Зеленського

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У п'ятницю, 29 травня, Кабінет міністрів України зібрався на стратегічну сесію. О 17:00 до міністрів приєднається президент Володимир Зеленський.

Згідно з програмою заходу, яка є в розпорядженні "Страны", уряд разом із експертами має сформувати єдине бачення місії, ключової мети та бренду Кабміну (щоб подивитися програму, доскрольте до кінця сторінки).

До міністрів приєднається Володимир Зеленський

До міністрів приєднається Володимир Зеленський

Захід стартував о 12:00 з тимбілдингу. Після вступної частини міністри почали працювати в трьох командах. Кожна розробить свою версію місії, слогану, мети Кабміну. Після цього запланована презентація результатів роботи команд і їхнє групове обговорення з голосуванням.

Передбачено, що учасники стратегічної сесії ухвалять єдиний чорновий варіант місії, слогану й мети уряду, а домашнім завданням для прем'єр-міністра Дениса Шмигаля стане формулювання їхнього остаточного варіанту.

Далі міністри розіб'ються на п'ять команд за блоками (економічний, з безпеки, розвиток суспільства тощо). Кожна команда на основі наявних матеріалів, зважаючи на власне бачення кожного міністра, допрацює мету Кабміну, програму дій уряду і паспорти реформ.

Після цього запланована презентація напрацювань кожної з команд і групове обговорення мети Кабміну з голосуванням. На презентації напрацювань командами буде присутній Зеленський, він також приєднається до обговорень мети уряду.

На завершення дня кожен з міністрів озвучить свої думки про результати стратегічної сесії і фінальні напрацювання. Прем'єр підіб'є підсумки стратегічної сесії, сформулює наступні кроки та отримає домашнє завдання – створити мандатні листи за результатами обговорень.

Кабмін зібрався на стратегічну сесію: чекають Зеленського

strana.ua

Кабмін зібрався на стратегічну сесію: чекають Зеленського

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня Кабмін ухвалив рішення створити окреме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, а в Міністерства енергетики забрати функції, пов'язані з екологією.

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Особи
Денис Шмигаль Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України президент
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