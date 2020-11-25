Кабмін вирішив поміняти глав Харківщини і Закарпаття: хто очолить ОДА
Олексій Кучер очолював Харківську ОДА з 5 листопада 2019 року
Олексій Петров був головою Закарпатської ОДА з 22 квітня 2020 року
Кабінет Міністрів України погодив звільнення голів Закарпатської облдержадміністрації Олексія Петрова та Харківської ОДА – Олексій Кучер.
Про це стало відомо під час засідання уряду 25 листопада. Звільненим вже призначили наступників.
На посаду очільника Закарпатської ОДА погодили призначення підприємця, директора виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолія Полоскова.
Головою Харківської ОДА стала керівниця апарату Дніпропетровської облдержадміністрації, ексрадниця мера Харкова Геннадія Кернеса Айна Тимчук.
Останню ЗМІ називали "найбагатшою чиновницею Дніпропетровської ОДА".
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський призначив Василя Хому новим очільником Сумської обласної державної адміністрації. Про це повідомляється в указі №509/2020, оприлюдненому пресслужбою Офісу президента.
Указом №508/2020 Сергій Пахольчук звільнений від тимчасового виконання обов’язків голови ОДА.