Кабмін усунув Божка від роботи в МЗС

Кабінет міністрів України усунув заступника міністра закордонних справ Єгора Божка від виконання обов'язків.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з розпорядження уряду від 19 червня, опублікованого на сайті Кабміну.

"Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ України", – йдеться в документі.

Розпорядження Кабінету міністрів України

Раніше OBOZREVATEL писав, що Божок написав заяву про звільнення з посади через тиск генерального прокурора Ірини Венедіктової в справі про нібито порушення під час призначення Сергія Семочка.