Кабінет міністрів у середу, 11 березня, розділив Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і Міністерство у справах ветеранів.

Відповідна постанова з'явилося на сайті уряду. Крім того, відомства перейменували – на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Міністерство у справах ветеранів України.

Кабмін встановив, що Мінветеранів забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів їхніх сімей, а також соціального захисту осіб, на яких поширюється дія закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Кабмін розділив МінТОТ і Мінветеранів ZIK

Зі свого боку Міністерство реінтеграції забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях і на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Зазначається, що забезпечення діяльності цих двох міністерств у 2020 році здійснюватиметься у межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народна депутатка України від фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла, які ще міністерства розділять на дві частини.

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