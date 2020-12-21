Кабмін на терміновому засіданні призначив голову Державної фіскальної служби

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
6,0 т.
Кабмін призначив Мельника головою ДФС

Кабінет міністрів на екстреному засіданні призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби України.

Про це в Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан. Рішення було ухвалено в понеділок, 21 грудня.

Він уточнив, що з Мельником буде укладено контракт на період дії карантину в країні.

"Призначення Мельника Вадима Івановича – главою Державної фіскальної служби України (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", – написав Мокан.

Вадим Мельник.

Новина оновлюється ...

УкраїнаКабінет Міністрів УкраїниДержавна фіскальна служба України