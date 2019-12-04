У мережі опублікували переписку народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова з прокурором із Запоріжжя, з яким він нібито активно вирішував проблеми.

Відповідні фото з Верховної Ради розмістила в своєму Telegram-каналі блогерка Ольга Шарій (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, Кабанов пропонував співрозмовнику, підписаному як Коля Лескін, допомогти з призначенням до Державного бюро розслідувань. "Цікавить лише керівна посада", – відповів той.

У мережу злили переписку "слуги" про "рішалово" з прокурором

Олександр Кабанов Facebook Олександра Кабанова

Також чоловіки обговорювали питання про підключення газопостачання в квартирі нардепа. Прокурор написав, що вже намагався вирішити це питання з відповідними органами, однак безуспішно – без газу залишився весь під'їзд.

"Скажи, що я їм запит ї*ану. Каверзін мій помічник, подзвонить меру, що за нах*й? Їм п*зда за те, що під'їзд без газу", – обурився Кабанов.

У мережу злили переписку "слуги" про "рішалово" з прокурором Telegram-канал Ольги Шарій

У мережу злили переписку "слуги" про "рішалово" з прокурором Telegram-канал Ольги Шарій

У мережу злили переписку "слуги" про "рішалово" з прокурором Telegram-канал Ольги Шарій

У мережу злили переписку "слуги" про "рішалово" з прокурором Telegram-канал Ольги Шарій

У мережу злили переписку "слуги" про "рішалово" з прокурором Telegram-канал Ольги Шарій

Зауважимо, Кабанов – сценарист студії "Квартал 95". На президентських виборах працював у креативній групі Володимира Зеленського. За освітою він лікар-психотерапевт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розгорівся скандал через розмову, яку "злив" у свій Telegram-канал виключений з "Слуги народу" народний депутат Антон Поляков. На записі нардепи щосили намагалися "порішати" вигідні справи з поліцією Кривого Рогу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся