"Йому пофігу": кандидат "Слуги народу" зробив випад на адресу Коломойського

Підприємець і волонтер, четвертий у виборчому списку партії "Слуга народу" президента Володимира Зеленського Давид Арахамія заявив, що "не поважає" Ігоря Коломойського.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" він розповів, що такі висновки зробив після поїздки до Дніпра, який є рідним містом олігарха (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я не поважаю Коломойського. Бо коли я прилетів у Дніпро і побачив, у якому стані Дніпровський аеропорт, якщо це рідне місто такої заможної людини, то я вважаю, що йому просто "по фігу". Якщо йому "пофігу" на своє місто, то як йому може бути не "пофігу" на свою країну", – заявив він.

Давид Арахамія не поважає Коломойського

За словами Арахамія, перш ніж погодитися приєднатися до президентської партії, питання її зв'язків із Коломойським було одним з вирішальних.

"Дві речі, які мене турбували перед тим, як я міг погодитися чи не погодитися приєднуватися до команди. Це зв’язки з Коломойським. І друге – це ставлення до Росії. Тобто дві мої червоні лінії. З Коломойським – він (Зеленський) мені відверто сказав, що вони партнери по "Кварталу" були, не партнери, а він надавав канал, час, тому вони знайомі. Але каже: ти ще подивишся, коли з часом побачиш мої зв’язки з Коломойським з точки зору, як я буду діяти", – додав Арахамія.

Володимир Зеленський та Ігор Коломойський

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