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13 грудня • оновлено в 23:41
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"Його писали в Москві!" Гордон зажадав скасувати закон про люстрацію

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Журналіст Дмитро Гордон зажадав скасування закону про люстрацію.

Таку заяву він зробив в п'ятницю, 13 грудня, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", коментуючи поворот в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета. За його словами, в Україні "не вистачає грамотних слідчих".

Дмитро Гордон

Дмитро Гордон

скріншот

"Я зараз звертаюся до Верховної Ради: скасуйте закон про люстрацію. Цей закон писали в Москві, щоб послабити українську армію, поліцію, СБУ, прикордонні війська і так далі. Цей закон протягувала російська агентура.

Його потрібно скасувати, щоб кращі слідчі, опера, які працювали, яка різниця за Януковича чи Ющенка, щоб вони займалися своєю справою", – сказав Гордон.

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Як писав OBOZREVATEL, напередодні Гордон також заявив, що його хотіли вбити перед виборами президента України в 2019 році. За словами журналіста, його "охороняли близько 20 осіб, з собаками, снайперами, броньованими машинами".

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Теми
Свобода слова Савіка Шустера Люстрація в Україні
Особи
Дмитро Гордон Савік Шустер
Місце
Україна
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Кор Павел
Кор Павел
Кому этот шут нужен
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Совсем охренел? Скоро Украина заявит, что все законы принятые предыдущей Радой необходимо отменить по этой же причине! Окончательно с головой поссорился?
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