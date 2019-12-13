"Його писали в Москві!" Гордон зажадав скасувати закон про люстрацію

Журналіст Дмитро Гордон зажадав скасування закону про люстрацію.

Таку заяву він зробив в п'ятницю, 13 грудня, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", коментуючи поворот в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета. За його словами, в Україні "не вистачає грамотних слідчих".

Дмитро Гордон скріншот

"Я зараз звертаюся до Верховної Ради: скасуйте закон про люстрацію. Цей закон писали в Москві, щоб послабити українську армію, поліцію, СБУ, прикордонні війська і так далі. Цей закон протягувала російська агентура.

Його потрібно скасувати, щоб кращі слідчі, опера, які працювали, яка різниця за Януковича чи Ющенка, щоб вони займалися своєю справою", – сказав Гордон.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Гордон також заявив, що його хотіли вбити перед виборами президента України в 2019 році. За словами журналіста, його "охороняли близько 20 осіб, з собаками, снайперами, броньованими машинами".

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