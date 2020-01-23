"Ймовірність дуже висока!" З'явилися докази справжності голосу Труби на скандальних плівках

Журналісти "WATCHDOGS.Розслідування" отримали неспростовні докази справжності плівок, опублікованих телеграм-каналом "Трубу прорвало", на яких фігурує ексдиректор ДБР Роман Труба, замовивши експертизу за кордоном.

Редакція телеканалу "Прямий" відшукали експерта-криміналіста аж у Канаді. Ним став доктор Штеван Паушак.

Паушак двічі проаналізував файли, опубліковані каналом "Трубу прорвало". Перший етап – звичайна спектрографія. Її могли би зробити і в Україні. Але канадський експерт має доступ і до набагато кращих технологій – він провів біометричну ідентифікацію голосу Труби.

Для неї було використано запис брифінгу ексдиректора ДБР від 9 жовтня. Його порівняли із записами нібито "прослушки".

Роман Труба 5 канал

"Точна ідентифікація голосу надзвичайно важлива. Голоси на записах говорять, що Державне бюро розслідувань може відкрити і закрити будь-яке кримінальне провадження за вказівкою із Офісу Президента. Мова не про мораль, мова про злочин!", – зазначили журналісти.

Результатів роботи канадського експерта чекали понад місяць, і воно було того варте.

"Імовірність дуже висока. Надзвичайно висока, я б сказав. Гадаю, у мене було дуже небагато справ, де б співпадіння було би настільки ж надійним, як у цій. Головним чином це тому, що у вас є дуже багато зразків його голосу", – резюмував експерт з голосового аналізу.

Із усього масиву записів для аналізу було обрано п’ять файлів.

"Пояснюємо, що тут до чого: найважливіший показник біометричної ідентифікації – коефіцієнт імовірності, співвідношення схожих і несхожих рис. Якщо цей коефіцієнт більше ста, ідентифікація успішна. Ви можете бачити, – у файлах Труби ці коефіцієнти не просто більші від сотні, деякі більші на порядок: шістсот, шість з половиною тисяч, сім тисяч.

Висновок експерта: на цих записах голос Романа Труби. І жодних обмовок!", – повідомили журналісти.

prm.ua

prm.ua

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prm.ua

prm.ua

Вони нагадали, що повноваження директора ДБР Романа Труби достроково припиняться в момент вступу в силу закону про реформу ДБР, прийнятого 3 грудня Верховною Радою. Так, парламент проголосував у другому читанні за президентський законопроєкт, що передбачає дочасне припинення повноважень голови Державного бюро розслідувань Романа Труби та його заступників.

Згідно із законом, очільник бюро самостійно буде здійснювати керівництво органом, не розділяючи повноваження із заступниками, як це визначав закон. Статті про проведення конкурсу на заступників керівника ДБР виключаються, натомість директор ДБР отримує повноваження особисто призначати і звільняти своїх заступників.

Також у документі виключається участь прем’єр-міністра у призначенні директора ДБР. Директор ДБР призначається на посаду президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу.

Крім того, 3 грудня, у день голосування за законопроєкт про перезавантаження ДБР, посипалася свіжа порція компроматів.

У першій частині плівок звучать голоси, схожі на голоси директора ДБР Романа Труби та керівника патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка. У другій частині йдеться про ймовірне втручання керівника НАБУ Артема Ситника в американські вибори у 2016 році. У третьому епізоді йдеться про розслідування щодо Порошенка. Співрозмовник, схожий на Трубу, обурюється, що ймовірний керівник управління організації досудових розслідувань Олег Корецький допитує Порошенка не по тій справі.

Таким чином, після відсторонення Романа Труби, тимчасово виконуючим обов’язки директора Державного бюро розслідувань призначили депутата від "Слуги народу" Ірину Венедиктову.

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