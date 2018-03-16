Їздила півроку: Чорновіл розповів, як Савченко готувала держпереворот

Колишній народний депутат Тарас Чорновіл заявив, що позафракційний народний депутат Надія Савченко більше півроку вмовляла військових здійснити державний переворот.

"Уже 6 або 8 місяців їздила по Україні, вела переговори, як, наприклад, з радикальними організаціями, так і, перш за все, з військовими. Савченко реально переконувала їх до державного перевороту", - заявив він в ефірі "24 Каналу".

За словами екс-нардепа, військові відразу звернулися до Головного управління розвідки.

"Після цього кадрові військові одразу ж звернулися в Головне управління розвідки. Відразу стали працювати під прикриттям і склалося так, що середовище навколо Савченко не тільки позивний "Кедр", про якого сказав Володимир Рубан (глава українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус". - Ред.), але десь більша кількість людей була, які вже працювали під прикриттям, їй клялися і готували переворот", - підкреслив Чорновіл.

За його словами, ця справа стосується ГУР і Служби безпеки України. Він також додав, що доказів зібралося більш ніж достатньо.

Як повідомляв "Обозреватель",Савченко викликали на допит в СБУ у зв'язку із затриманням Рубана за підозрою в організації держперевороту в Україні.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що готовий внести в Раду подання на зняття недоторканності з Савченко в разі її неявки. 15 березня Савченко прийшла в СБУ і звинуватила Парубія в розстрілах на Майдані.

Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Політолог і журналіст Віталій Портников розповів, чим міг загрожувати Україні державний переворот Савченко. Крім того, вона потрапила в список волонтерського центру "Миротворець".