Із правками Зеленського: "слуги народу" ухвалили новий Виборчий кодекс

Монобільшість Верховної Ради України ухвалила новий Виборчий кодекс із правками президента Володимира Зеленського.

Документ підтримали 330 народних депутатів у ході пленарного засідання парламенту 19 грудня. У ньому враховані пропозиції глави держави від 13 вересня, спрямовані на спрощення виборчої системи для населення.

"Кодекс, який надійшов на підпис, містить положення, які не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни до виборчого законодавства, спрямовані на його вдосконалення, не узгоджуються із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур", – йдеться у пропозиціях Зеленського до Виборчого кодексу.

Саме з цієї причини 13 вересня президент наклав вето на ухвалений остаточно 11 липня Виборчий кодекс і надіслав до парламенту свої пропозиції.

Нагадаємо, Виборчий кодекс був ухвалений у першому читанні в листопаді 2017 року мінімально необхідною кількістю голосів.

Кодекс об'єднає у собі положення п'яти законів: про вибори президента, про вибори народних депутатів, про місцеві вибори, про Центрвиборчком і про державний реєстр виборців.

Верховна Рада

Кодекс передбачає відмову від змішаної системи виборів із мажоритаркою і перехід на пропорційну з відкритими партійними списками. Виборчий бар'єр залишається на рівні 5%.

Також вводяться відкриті партійні списки з регіональними округами замість пропорційної системи за закритими партійними списками і мажоритаркою. Таким чином, замість більш ніж двохсот одномандатних округів буде 27 регіональних.

Партії мають сформувати в кожному окрузі свій список кандидатів. І партія, і кандидати отримають свої порядкові номери, щоб виборці їх не забули, а всі списки розвішуватимуть в кожній кабінці.

У бюлетені буде тільки дві графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата в народні депутати з партійного списку".

Депутатські мандати розподілятимуть пропорційно до результатів виборів. Чим більша підтримка партії, тим більше мандатів вона отримає. Місця в сесійній залі посядуть ті кандидати, які отримали найбільшу підтримку у своєму регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

голосування за відкритими списками має набути чинності у 2023 році. За новий Виборчий кодекс проголосували 230 народних депутатів ще 8 скликання Верховної Ради.

27 серпня його невідкладно підписав тодішній спікер парламенту Андрій Парубій, але ветував Зеленський.

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