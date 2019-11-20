Відмовив двигун: із літаком Зеленського трапилася серйозна НП

Президент України Володимир Зеленський не зміг вчасно прибути до Очакова на Миколаївщині, куди доставили кораблі ВМС, захоплені Росією в 2018 році, через технічну несправність літака.

Про це повідомляє "НВ" з посиланням на власне джерело. Глава держави повинен був вилетіти з Чугуєва Харківської області та вже о 20:30 бути на місці.

Однак у президентського Ан відмовив двигун. Відзначається, що несправність виявили до вильоту. "Не завелися", – заявив співрозмовник видання.

Із літаком Зеленського трапилася серйозна НП

У зв'язку з інцидентом було ухвалено рішення летіти до Очакова з харківського аеропорту, куди з Києва вислали інший літак – Airbus.

При цьому спочатку президенту запропонували військовий борт. Але він, висловлюючи побоювання щодо своєї безпеки, відмовився летіти на ньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Процедура передачі суден пройшла 18 листопада в 12:00 за київським часом.

При цьому Росія повернула Україні захоплені в Керченській протоці кораблі в напіврозібраному стані і без бойового запасу.

20 листопада всі три кораблі прибули до Очакова Миколаївської області.

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