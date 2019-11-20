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20 листопада • оновлено в 22:25
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Відмовив двигун: із літаком Зеленського трапилася серйозна НП

8.5т
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Президент України Володимир Зеленський не зміг вчасно прибути до Очакова на Миколаївщині, куди доставили кораблі ВМС, захоплені Росією в 2018 році, через технічну несправність літака.

Про це повідомляє "НВ" з посиланням на власне джерело. Глава держави повинен був вилетіти з Чугуєва Харківської області та вже о 20:30 бути на місці.

Однак у президентського Ан відмовив двигун. Відзначається, що несправність виявили до вильоту. "Не завелися", – заявив співрозмовник видання.

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Із літаком Зеленського трапилася серйозна НП

Із літаком Зеленського трапилася серйозна НП

У зв'язку з інцидентом було ухвалено рішення летіти до Очакова з харківського аеропорту, куди з Києва вислали інший літак – Airbus.

При цьому спочатку президенту запропонували військовий борт. Але він, висловлюючи побоювання щодо своєї безпеки, відмовився летіти на ньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
літак
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Dell Alex
Dell Alex
"Но он, выражая опасения относительно своей безопасности, отказался лететь на нем." )) Да это ссыкло и четыре повестки продинамило )) Теперь даже просто на военном самолете летать боится )))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Dell Alex, Потому что все ваши военные самолеты построены еще при союзе, профилактические работы у вас сводятся к покраске и замене кресел. Да и профессионализм ваших летчиков не вызывает доверия, потому что налета часов практически нет, топливо экономите. Сравнительно недавний инцидент на ваших совместных учениях с амерами - тому подтверждение. Так что правильно он отказался.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Eбaный стыд. И это борт номер один. Небось солярку слили свидомые рагули.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Чуйка у Володи есть! А самолетов на Украине всё меньше. Обслуживать советские АНы - це не запорожцы стругать!
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