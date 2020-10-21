Комісію з регулювання азартних ігор в Україні очолив ветеран АТО

Головою Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей став учасник бойових дій на Донбасі Іван Рудий.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. Відбір на вакантні посади голови та шести членів Комісії було проведено 21 жовтня.

"Він має досвід і знання в сфері менеджменту, міжнародних відносин і фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" у Нідерландах", – розповів про Рудого міністр.

Немчінов уточнив, що в загальному взяти участь у відборі виявили бажання 378 осіб. До співбесіди було допущено 42 особи, з них 20 подали документи на зайняття вакантної посади голови і 32 – на членів комісії. Деякі кандидати подавали документи одночасно на кілька вакансій.

Крім цього, за результатами співбесід членами Комісії стали Олена Водолажко і Євген Гетьман.

"Олена Водолажко – професійна адвокатка, членкиня Асоціації правників України, має значний досвід роботи в державних органах, а також досвід співпраці з державними регуляторними органами щодо розробки та впровадження регуляторних актів.

Євген Гетьман має досвід у напрямку міжнародного співробітництва в тому числі з НАТО (координатор міжнародних проєктів), досвід роботи в регуляторних органах і досвід керівництва комунальними та приватними підприємствами", – розповів Немчінов.

На інші посади членів Комісії оголошено додатковий відбір.

Нагадаємо, Іван Рудий – член організації "Захисники України", учасник бойових дій. У червні президент Володимир Зеленський своїм указом призначив його секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Як писав OBOZREVATEL, претендентами на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор були зять ексголови Ради міністрів АР Крим Василя Джарти, екснардеп-регіонал Валерій Омельченко, адвокат Олександр Хом'як та інші.