Італійський парламент остаточно висловив довіру уряду Конте

Після тримісячної політичної кризи в Італії нижня палата парламенту слідом за верхньою підтримала новий уряд Джузеппе Конте.Після того, як верхня палата парламенту Італії - Сенат - висловила довіру уряду Джузеппе Конте, ввечері у середу, 6 червня, те ж саме зробила і нижня палата. Новий уряд підтримали 350 депутатів, проти нього проголосували 236, а 35 - утримались, передає агенція dpa. Таким чином усі перешкоди для формування італійського уряду були усунуті.

За кілька годин до голосування Джузеппе Конте, висунутий на посаду прем’єра коаліцією лівих і правих популістів з "Руху п'яти зірок" та "Ліги Півночі", пообіцяв, що Італія займе важливе місце на саміті Великої сімки, який відбудеться на цьому тижні в Торонто. "Перша позиція Італії полягатиме в тому, щоб повідомити про себе, друга - зробити так, щоб її поважали", - заявив Конте, передає агенція ANSA. Він зазначив, що пріоритетами його уряду стане припинення незаконної міграції, відновлення відносин з європейськими партнерами та зміцнення зв'язків з Росією.

54-річний Джузеппе Конте, професор права з Флоренції, ще жодного разу не обирався до парламенту. Конте родом з півдня Італії та представляє "Рух п'яти зірок". Він отримав мандат на формування уряду 23 травня.

Президент Італії Серджо Маттарелла схвалив склад кабінету міністрів Конте лише з другої спроби - після того, як "Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі" погодилися замінити свого кандидата на посаду міністра економіки та фінансів. 1 червня сформований новий уряд Італії склав присягу перед президентом країни Серджіо Матареллою.