Ірину Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування

У вівторок, 17 березня, монобільшість Верховної Ради проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду генеральної прокурорки України.

Рішення ухвалили 269 голосами (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Скріншот із відео

Венедіктову призначили генеральною прокуроркою Фокус

Як голосувала Рада

Скріншот із відео

"Слуга народу": "за" – 224, "проти" – 0, "утрималися" – 0, "не голосували" – 2.

"Опоплатформа": "за" – 3, "проти" – 0, "утрималися" – 28, "не голосували" – 10.

"Європейська солідарність": "за" – 0, "проти" – 24, "утрималися" – 1, "не голосували" – 2.

"Батьківщина": "за" – 0, "утрималися" – 0, "утрималися" – 14, "не голосували" – 0.

Група "За майбутнє": "за" – 16, "проти" – 0, "утрималися" – 1, "не голосували" – 3.

"Голос": "за" – 0, "проти" – 14, "утрималися" - 0, "не голосували" – 2.

Група "Довіра": "за" – 13,, "проти" – 0, "утрималися" – 0, "не голосували" – 2.

Позафракційні: "за" – 13, "проти" – 0, "утрималися" – 3, "не голосували" – 2.

Нагадаємо, з 27 грудня Венедіктова обіймала посаду глави Державного бюро розслідувань.

Що відомо про Венедіктову

Ірина Венедіктова закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ і вивчала міжнародний комерційний арбітраж у Chartered Institute of Arbitrators. Отримала звання докторки юридичних наук.

До обрання у Верховну Раду 9 скликання була завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені Каразіна, членкинею науково-консультативної ради Верховного суду, арбітеркою Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України та суддею Третейського суду у медичних справах.

Венедіктова – віцепрезидентка Фонду медичного права та біоетики.

У 2016-2017 роках претендувала на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, але не пройшла конкурс.

Володимир Зеленський представив Венедіктову у складі своєї команди, як експертку в галузі реформування судової системи.

На виборах до Ради посіла третє місце у списку президентської партії "Слуга народу".

Заміжня за працівником кіберполіції України Денисом Колесніковим. Подружжя має двох дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 5 березня ВРУ висловила недовіру і підтримала відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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