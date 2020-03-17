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17 березня • оновлено в 10:48
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Ірину Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування

28.2т
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У вівторок, 17 березня, монобільшість Верховної Ради проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду генеральної прокурорки України.

Рішення ухвалили 269 голосами (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування

Скріншот із відео

Венедіктову призначили генеральною прокуроркою

Венедіктову призначили генеральною прокуроркою

Фокус

Як голосувала Рада

Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування

Скріншот із відео

"Слуга народу": "за" – 224, "проти" – 0, "утрималися" – 0, "не голосували" – 2.

"Опоплатформа": "за" – 3, "проти" – 0, "утрималися" – 28, "не голосували" – 10.

"Європейська солідарність": "за" – 0, "проти" – 24, "утрималися" – 1, "не голосували" – 2.

"Батьківщина": "за" – 0, "утрималися" – 0, "утрималися" – 14, "не голосували" – 0.

Група "За майбутнє": "за" – 16, "проти" – 0, "утрималися" – 1, "не голосували" – 3.

"Голос": "за" – 0, "проти" – 14, "утрималися" - 0, "не голосували" – 2.

Група "Довіра": "за" – 13,, "проти" – 0, "утрималися" – 0, "не голосували" – 2.

Позафракційні: "за" – 13, "проти" – 0, "утрималися" – 3, "не голосували" – 2.

Нагадаємо, з 27 грудня Венедіктова обіймала посаду глави Державного бюро розслідувань.

Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування
Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування
Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування
Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування
Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування
Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування
Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування
Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування
Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування
Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування
Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування
Венедіктову призначили генеральною прокуроркою: всі деталі голосування

Що відомо про Венедіктову

  • Ірина Венедіктова закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ і вивчала міжнародний комерційний арбітраж у Chartered Institute of Arbitrators. Отримала звання докторки юридичних наук.

  • До обрання у Верховну Раду 9 скликання була завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені Каразіна, членкинею науково-консультативної ради Верховного суду, арбітеркою Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України та суддею Третейського суду у медичних справах.

  • Венедіктова – віцепрезидентка Фонду медичного права та біоетики.

  • У 2016-2017 роках претендувала на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, але не пройшла конкурс.

  • Володимир Зеленський представив Венедіктову у складі своєї команди, як експертку в галузі реформування судової системи.

  • На виборах до Ради посіла третє місце у списку президентської партії "Слуга народу".

  • Заміжня за працівником кіберполіції України Денисом Колесніковим. Подружжя має двох дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 5 березня ВРУ висловила недовіру і підтримала відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Верховна Рада України
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Степанович Серёга
Степанович Серёга
Надеюсь она не будет конкурентом Крымской "Няше"
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Порошенке пора становиться на лыжи где-нибудь в Альпах.
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Тарас Бор
Тарас Бор
На мой взгляд,это лучший выбор в сегодняшних реалиях.
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