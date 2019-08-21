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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Народний депутат України Всі статті автора

Ніхто за Україну воювати не буде

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Зустріч Путіна і Макрона. Путіну не просто допомагають зберегти обличчя, все набагато гірше. Європейські лідери мімікрують під Путіна. Вони мовчать про європейські цінності, серед яких повага до прав людини і територіальної цілісності сусідів, вони на помітили жорстокого розгону демонстрацій в Москві і вбивств українських солдатів. В сучасному світі брак Черчиллів і Де Голлів, тому тут комфортно Путіну і ко.

Ніхто за Україну воювати не буде

Ми, українці, усвідомлюємо, що світ не буде воювати за нас. Але ми категорично проти, щоб за нас вирішували долю України. У Франції Україну обговорювали без нас.

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Мій прогноз: найближчим часом можна очікувати певних гуманітарних рухів, як то звільнення заручників, аби поставити галочку в питанні прогресу Мінська. Далі Україну спробують примусити до голосувань політичного блоку. Без вирішення безпекового блоку і питання кордонів. Далі в січні з РФ знімуть санкції, бо ж Європа від Лісабону до Сибіру. Правда, Україна за право бути частиною Європи, заплатила життями тисяч найкращих наших героїв. І десятки наших найкращих сидять в тюрмах Сибіру. Але Європі то мало цікаво. Цим на повну скористається Путін. Україна - не остання його жертва.

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Автор
Ірина Геращенко Ірина Геращенко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Санкції проти Росії
Особи
Володимир Путін Еммануель Макрон
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Ірини Геращенко
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