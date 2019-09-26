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27 вересня • оновлено в 19:19
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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Народний депутат України Всі статті автора

Порошенку вдалося бити ворога на всіх фронтах

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Ми познайомилися у 98-у році, я була ведучої політичного ток- шоу на телеканалі " Інтер", а Порошенко тоді вперше став нардепом, новим обличчям, одним з наймолодших в ВР того скликання. У 2002 він керував виборчою кампанією "Нашої України", опозиція посіла перше місце на парламентських виборах, я ж доєдналася до цієї сильної політичної команди як прес-секретар В.Ющенка.

А потім був жовтень 2003, поїздка НУ в Донецьк, де нашому літаку не давали посадку, ворота аеропорту були заварені, а зала забита тітушками з кастетами і ПТУшниками з плакатами "Путін - наш президент!".... і ПП ламав ворота аеропорту, щоб змогли вийти ми і іноземні посли. Колись я напишу книжку, і там обов‘язково буде сторінка про перший після Помаранчевої Революції візит вже президента Ющенка в Москву і про перші його призначення, серед яких були Порошенко і Тимошенко.

А у травні 2014 ПП подзвонив мені відразу після перемоги і попросив стати його уповноваженою з мирного врегулювання на Донбасі. І під час тієї важкої весни він поїхав вже в захоплений зеленими чоловічками Крим і був єдиним українським політиком, який мчав на наш прикордонний пункт в Ізваріно, де вже вольготно, під воплі істеричних тіток, розгулювала гебня.

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За роки свого президенства він мав пару тижнів відпустки і мучив свою команду ненормованим графіком, робочими суботами- неділями і безкінечними відрядженнями світом і країною. В нього точно непростий характер, він жорсткий і буває розлюченим. Але я дякую, що п’ять найважчих для країни років могла допомагати там, де було можливо і потрібно. Й за те, що члени команди мають право голосу, а не сприймаються лише як "100% свої люди", це теж важливо.

Я пам‘ятаю Армію в 14 і зараз, дипломатичний фронт в 14 і потім. ПП вдалося сформувати антипутінську коаліцію в світі і бити ворога на всіх майданчиках і фронтах. Він, як і всі ми, дуже любить перемоги, але на відміну від багатьох, вміє гідно приймати поразки. Він сильний. У нього не найлегший рік в житті. Але точно не найгірший, бо поряд чудова родина, команда, об‘єднана ідеологією і мрія - стати депутатом Європейського парламенту. Хороша стратегічна мрія. Бажаю її здійснення!

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Автор
Ірина Геращенко Ірина Геращенко
Теми
Інциденти з Порошенком Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Ірини Геращенко
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
voznyk ruslan, на хер пошёл.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Выглядит как некролог.О покойном или хорошо,или ничего,забывая последнюю часть крылатого выражения--КРОМЕ ПРАВДЫ.Ириша,видимо,решила поступить несколько иначе,и нашкрябать всё,кроме правды.Даже призвиздела,что ПАП(к стати,в украинском варианте свучит интереснее -- ПОП) её назначил уполномоченной по мирному урегулированию на Донбассе в мае 2014 года.Эта должность появилась несколько позже.После подписания Минских соглашений.То есть в 2015 году.
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Малышев Михаил
Малышев Михаил
Вот как надо зализывать раны шефу!
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