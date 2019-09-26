Ми познайомилися у 98-у році, я була ведучої політичного ток- шоу на телеканалі " Інтер", а Порошенко тоді вперше став нардепом, новим обличчям, одним з наймолодших в ВР того скликання. У 2002 він керував виборчою кампанією "Нашої України", опозиція посіла перше місце на парламентських виборах, я ж доєдналася до цієї сильної політичної команди як прес-секретар В.Ющенка.

А потім був жовтень 2003, поїздка НУ в Донецьк, де нашому літаку не давали посадку, ворота аеропорту були заварені, а зала забита тітушками з кастетами і ПТУшниками з плакатами "Путін - наш президент!".... і ПП ламав ворота аеропорту, щоб змогли вийти ми і іноземні посли. Колись я напишу книжку, і там обов‘язково буде сторінка про перший після Помаранчевої Революції візит вже президента Ющенка в Москву і про перші його призначення, серед яких були Порошенко і Тимошенко.

А у травні 2014 ПП подзвонив мені відразу після перемоги і попросив стати його уповноваженою з мирного врегулювання на Донбасі. І під час тієї важкої весни він поїхав вже в захоплений зеленими чоловічками Крим і був єдиним українським політиком, який мчав на наш прикордонний пункт в Ізваріно, де вже вольготно, під воплі істеричних тіток, розгулювала гебня.

За роки свого президенства він мав пару тижнів відпустки і мучив свою команду ненормованим графіком, робочими суботами- неділями і безкінечними відрядженнями світом і країною. В нього точно непростий характер, він жорсткий і буває розлюченим. Але я дякую, що п’ять найважчих для країни років могла допомагати там, де було можливо і потрібно. Й за те, що члени команди мають право голосу, а не сприймаються лише як "100% свої люди", це теж важливо.

Я пам‘ятаю Армію в 14 і зараз, дипломатичний фронт в 14 і потім. ПП вдалося сформувати антипутінську коаліцію в світі і бити ворога на всіх майданчиках і фронтах. Він, як і всі ми, дуже любить перемоги, але на відміну від багатьох, вміє гідно приймати поразки. Він сильний. У нього не найлегший рік в житті. Але точно не найгірший, бо поряд чудова родина, команда, об‘єднана ідеологією і мрія - стати депутатом Європейського парламенту. Хороша стратегічна мрія. Бажаю її здійснення!

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