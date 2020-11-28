Іран звинуватив США і Ізраїль в убивстві фізика-ядерника
Президент Ірану Хасан Роухані звинуватив США і Ізраїль в причетності до вбивства іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде.
Про це він в суботу, 28 листопада, заявив на державному телебаченні Ірану, повідомляє DW.
"В черговий раз імперіалізм і його сіоністські найманці викликали кровопролиття і смерть іранського вченого", – сказав Роухані.
Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, в свою чергу, зажадав "покарати" причетних до вбивства вченого.
Фізик Мохсен Фахрізаде був убитий 27 листопада неподалік від Тегерана. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав цього вченого "батьком" іранської ядерної програми. У 2008 році США внесли Фахрізаде до списку санкцій, звинувативши фізика в "діяльності та операціях, які сприяли розвитку ядерної програми Ірану".
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, недалеко від столиці Ірану Тегерана 27 листопада убитий фізик-ядерник Мохсен Фахрізаде. Загибель вченого підтвердив міністр закордонних справ країни Мохаммад Джавад Заріф, уточнивши, що злочин скоїли терористи.