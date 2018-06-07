Ірак завдав авіаударів по позиціях ІД в Сирії

Для здійснення авіаударів по позиціях "Ісламської держави" в Сирії Багдад завжди отримував згоду Дамаска та коаліції під проводом США.Винищувачі F-16 військово-повітряних сил Іраку в четвер, 7 червня, завдали авіаударів по позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) у Сирії. Про це заявили збройні сили Іраку, передає інформагенція Reuters.

Це не перша подібна атака, починаючи з минулого року. Щоразу Ірак отримував дозвіл президента Сирії Башара Асада і коаліції під проводом США на здійснення авіаударів. Ірак користується підтримкою США, але водночас зберігає і добрі відносини із Дамаском і його союзниками - Іраном і Росією.

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив про перемогу над "Ісламською державою" в своїй країні в грудні 2017 року, однак часом ісламісти продовжують здійснювати атаки зі своїх схованок у прикордонних із Сирією районах.

Терористична організація "Ісламська держава" втратила майже всі території, які контролювала в Сирії та Іраку в 2014 році під час проголошення так званого "халіфату". Нині ісламісти ще контролюють в Сирії пустельні райони на сході країни, де здійснюють напади на проурядові сили.