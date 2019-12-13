"Іноді краще мовчати": Тука розповів, як Путін зганьбився з заявою про Донбас

Президент Росії Володимир Путін регулярно заявляє, що на Донбасі може повторитися "різанина у Сребрениці". Однак він забув, що РФ активно підтримувала ініціаторів цієї різанини.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, коментуючи підсумки переговорів "нормандської четвірки".

"Дуже показово – Путін за останній час тричі застосовував це порівняння. Але з моєї точки зору, російські пропагандисти йому підкинули цю тезу досить невдало", – заявив Тука.

Він нагадав, що Сребрениця – це невелике містечко в Боснії, куди під час війни на Балканах зайшли серби і знищили понад 8 тисяч цивільного населення, переважно боснійців-мусульман.

"Коли відбувся міжнародний трибунал в Гаазі з цього приводу, який засудив генерала Младича до довічного ув'язнення, Росія була єдиною країною в Радбезі ООН, яка наклала вето на резолюцію щодо визнання геноцидом цих дій. Крім того, на сьогоднішній день на території РФ діють"товариства друзів Слободана Мілошевича", "товариства підтримки сербського братства" та інші квазігромадські об'єднання, дії яких спрямовані саме на підтримку та реабілітацію дій сербів у Сребрениці", – сказав колишній заступник міністра.

"Зараз, коли Путін починає заявляти, що українці зроблять те саме, що зробили "братушки-серби" в Боснії, це виглядає досить дивно. Іноді краще мовчати, ніж щось говорити", – додав він.

ukrainianwall.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент РФ Володимир Путін заявив, що під час переговорів з главою України Володимиром Зеленським у Парижі у них виникли розбіжності щодо відновлення Києвом контролю над кордоном з РФ.

Російський лідер стверджує, що в разі передачі Києву непідконтрольної ділянки кордону, на Донбасі нібито почнуться розправи над мирним населенням.

Путін заявив, що Україна не відновить контроль над кордоном доти, поки не проведе на Донбасі вибори. Зеленський же підкреслив, що ніколи не піде на такі умови.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

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