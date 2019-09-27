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27 вересня • оновлено в 19:47
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"Інфантильні довбо**би": скандал зі "слугою народу" отримав продовження

16т Читати матеріал російською

Парламентська фракція "Слуга народу" на своєму засіданні підніме питання про неприпустимість образливих і нецензурних заяв на адресу виборців.

Про це в ефірі ObozTV заявив нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін, коментуючи скандал зі своїм однопартійцем Максимом Бужанським, який обізвав жителів Дніпра "інфантильними довбо**бами".

"Абсолютно неприпустиме поводження. Це неприпустимо для будь-якого депутата, не лише Бужанського. В нас у понеділок буде засідання фракції, думаю, ми підніматимемо питання, що люди повинні, по-перше, поважати громадян, по-друге – робити якісь висновки. Такі речі – це неповага і до себе, і до фракції, до громадян, виборців і всіх", – зазначив Безгін.

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Нардеп анонсував "предметну жорстку розмову з керівництвом" щодо поведінки свого колеги.

"Ми дорослі люди, тому нам ніхто не проговорював, що ми не повинні вживати нецензурну лексику тощо. Природно, таких правил ніхто не виписував. Але оскільки ми зараз маємо такий прецедент, то не можна його залишати без уваги", – підкреслив він.

За його словами, "Бужанський, щонайменше, мав би публічно вибачитися перед людьми, яких він образив".

"Я по діагоналі читав всю історію... Чув, що вкрадено люки, його просили щось зробити або допомогти. На мій погляд, це не зовсім предмет обговорення з народним депутатом. Все-таки народні депутати – це про законотворчість. Але суто по-людськи він міг би прокомунікувати з людьми, які реально за це відповідальні. До того ж він людина емоційна й експресивна. Думаю, він там міг би допомогти домогтися якогось результату", – зазначив Безгін.

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На запитання, чи можливі санкції фракції проти Бужанського, нардеп відповів: "Наскільки я знаю, вже є колеги, які на цьому наполягають. Вони вимагають предметної розмови і вибачень перед громадянами, яких образили".

Максим Бужанський

Максим Бужанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський потрапив у гучний скандал після відвідування однієї зі шкіл у Дніпрі. Він нарахував на території школи 20 відкритих каналізаційних люків і обізвав "інфантильними довбо**бами" батьків школярів. На думку нардепа, батьки в цій ситуації повинні самі скинутися на нові люки.

Пізніше депутат визнав, що "перегнув з епітетами", і назвав батьків школярів просто "інфантилами".

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особи
Макс Бужанський Віталій Безгін
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Прикарпатье. Нет дороги к посёлку. Депутат - самовысованец, бывший НФ Яценюка-Авакова. Вывод: депутат должен построить дорогу за свои бабки или его телефон раздадут людям. Днепр, школа, нет люков. Депутат от "слуги". Вывод: родители детишков должны своими руцями полезть в свои кошельки, достать денежку и купить люки. И хрен вам на всю морду, а не телефон депутата! Какие у нас всё-таки разные депутаты...
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Очень жаль, что при личной встрече этот м.удак не проявил "экспансивной экспрессии".
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руденко евгений
руденко евгений
нечего обсуждать, на сегодняшний день мы разговариваем матами, как сказал мой знакомый и многие оправдывают это вплоть до театра и тв.
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