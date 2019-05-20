Інавгурація Зеленського: як це було і що він пообіцяв

Володимир Зеленський — 6-й президент України. У понеділок, 20 травня, він офіційно склав присягу і став повноправним главою держави. За півдня президентства він уже встиг розгнівати українських народних депутатів, заявити про розпуск Верховної Ради, а також відкрити двері Адміністрації президента для українців.

Чим запам'яталася інавгурація Зеленського, що уже встиг пообіцяти і чого очікувати далі — в матеріалі OBOZREVATEL.

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Інавгурація Зеленського відбулася, він став повноцінним президентом України;

Навколо Верховної Ради пройшла ціла церемонія, приїхали іноземні гості, багато українських політиків, а також члени "Кварталу 95";

Не обійшлося і без казусів — солдат варти впустив значок президента;

Після офіційної частини Зеленський пішов на робоче місце в Адміністрацію президента пішки, а людей пустили у двір Банкової;

У рамках інавгураційної промови Зеленський пообіцяв зупинити вогонь на Донбасі, відправити у відставку Кабмін і розпустити Верховну Раду.

Інавгурація все ж відбулася

Епопея з присягою Володимира Зеленського завершилася. Дебати між парламентом і переможцем президентських виборів тривали практично 3 тижні. 19 травня, 28 травня або зовсім 1 червня. Варіантів дати інавгурації було дуже багато, але в підсумку Верховна Рада несподівано і досить упевнено проголосувала за 20 травня.

З 6 ранку біля будівлі парламенту почали збиратися правоохоронці, журналісти і бажаючі побачити інавгурацію на власні очі. Весь урядовий квартал був оточений поліцією, а також людьми в штатському — співробітниками Управління держохорони і Служби безпеки України.

Близько 9 години на Грушевського стало людно. Аншлагу не було, але кілька тисяч прихильників Зеленського розмістилися вздовж обгородженого з двох сторін коридору. Біля будівлі парламенту встановили великий екран для трансляції виступу президента.

Люди очікують президента

Володимир Зеленський із командою

Ближче до 10 до парламенту почали з'їжджатися представники іноземних делегацій. Інавгурацію відвідав значний пул іноземних гостей, враховуючи стислі терміни підготовки. Були президенти балтійських країн, найближчі сусіди України, а також делегати з ЄС, США. Представників Росії на церемонію ніхто не запросив.

Серед гостей також були і вітчизняні політики, міністри, нардепи і топ-чиновники. Не обійшлося і без акторів "Кварталу 95". Більше того, забавний момент за участю одного з фронтменів "Кварталу" стався вже під час офіційної церемонії, Євгена Кошового "в лисину" поцілував сам президент, проходячи повз будівлю парламенту.

Фото: Олеся Медведєва

Євген Кошовий

Віталій Кличко приїхав на велосипеді

В цілому ситуація навколо парламенту була спокійною, публіка зібралася різношерста. Було як багато прихильників обраного президента, так і простих "роззяв", які скористалися можливістю публічно заявити про свої ціннісні погляди. Люди активно підтримували Зеленського. Кожне "кілке" зауваження або гучну заяву люди зустрічали оваціями або криками "Браво".

Дійсно, зустріч із Зеленським більше нагадувала спілкування фанатів із зіркою. Багато просили зробити з ним селфі, фото "на пам'ять" або просто перекинутися реплікою. Склалося враження, що люди, які прийшли на інавгурацію не до кінця розуміли, що Зеленський став президентом. Ймовірно, він сам це зрозумів лише під час виконання гімну в стінах Верховної Ради.

Серед "роззяв" були і прихильники перевернутого українського прапора

Офіційно церемонія інавгурації почалася о 10 ранку. Володимир Зеленський червоною доріжкою зайшов у Раду, а спікер Андрій Парубій почав засідання. До присяги Зеленського приводили дві жінки: новоспечена глава Конституційного Суду Наталя Шаптала і глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Церемонія пройшла спокійно, глава КСУ заявила про відсутність будь-яких перешкод до інавгурації, а глава ЦВК підтвердила перемогу Зеленського. Він зачитав присягу, а потім йому передали символи влади — печатку, посвідчення і булаву. Ось тут уже не обійшлося без казусу.

Глава держави отримав посвідчення президента і передав його одному із співробітників почесної варти, поклавши на спеціальну церемоніальну подушечку. Через кілька секунд документ упав на підлогу. Його підняв учасник церемонії і поклав на місце.

Після низки процедур Зеленський виступив із промовою, за підсумками якої спікер Андрій Парубій закрив засідання парламенту. Вийшовши знову на вулицю, Зеленський пішов у Маріїнський палац, де і зустрівся з командувачами родів військ, міністрами оборони і внутрішніх справ, іншими силовиками.

Володимир Зеленський на церемонії

Наступний етап — зустрічі в будівлі парламенту з міжнародними делегаціями. Вони тривали кілька годин, після чого Зеленський пішки в супроводі членів своєї команди — Івана Баканова, Дмитра Разумкова, Андрія Богдана та інших пройшли вулицею Інститутською до Банкової, де і зайшли в Адміністрацію президента.

На шляху в АП трапився невеликий казус. Зазвичай весь комплекс Адміністрації закритий для журналістів і пересічних українців, туди можна пройти лише за спецперепустками.

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У момент, коли весь натовп журналістів і бажаючих українців підходили до воріт АП, охорона президента почала відтісняти всіх, крім команди Зеленського. Почалася маленька тиснява. У ситуацію втрутився Володимир Зеленський, наказавши охороні відкрити ворота Адміністрації для всіх.

Про що заявив Зеленський

Під час першого звернення до українського народу як лідера країни, Зеленський зробив низку важливих заяв. Перша — Україна першочергово зробить усе для припинення вогню на Донбасі.

"Мене часто запитували, на що я готовий заради цього. А на що ви готові, українці, заради життя близьких? Я готовий на все, щоб наші герої не гинули. Я готовий на складні рішення, втрачаючи популярність. Готовий втратити посаду, щоб настав мир", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що першим кроком для звільнення українських земель має стати повернення в Україну всіх в'язнів Кремля. Також він наголосив, що Крим і Донбас є територією України і всі кроки, спрямовані на відновлення пройдуть без будь-яких територіальних поступок.

Наступна теза президента — в Україні великими проблемами є "шокуючі тарифи, принизливі зарплати, неіснуючі робочі місця, медицина, міфічні дороги, які ремонтуються лише в чиїйсь бурхливій уяві".

Саме такою заявою він прямо натякнув на незадовільну оцінку роботи Кабінету міністрів. Він порадив міністрам "взяти листок паперу і добровільно покинути свої посади". Не менш скандальною вийшла і заява про розпуск Верховної Ради. Чутки про це рішення Зеленського ходили давно, але зробив він це в належній собі манері.

Перед цим він попросив депутатів ухвалити низку невідкладних законів:

закон про скасування недоторканності депутатів, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення;

звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони.

На все це він дав нардепам два місяці. Ймовірно, дострокові вибори відбудуться 14 або 21 липня, про що раніше вже повідомляв OBOZREVATEL. У парламенті на таке рішення відреагували бурхливо, різко проти — фракція "Народного фронту".

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В цілому, рішення про розпуск насправді є спірним. Як вважає Надзвичайний і Повноважний Посол України, депутат Верховної Ради України першого скликання Володимир Крижанівський, рішення про розпуск може викликати правову колізію.

"У Конституції ніяк не описано, як саме має відбуватися припинення повноважень Ради". Він пояснив, що факт відсутності коаліції в Раді протягом тривалого періоду не було зафіксовано офіційно. Такий привід для розпуску в майбутньому може бути оскаржений в судах, а також нести реальні ризики для президента Зеленського.

Щоправда, незважаючи на це, указ про розпуск парламенту має з'явитися найближчим часом.

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