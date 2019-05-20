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/Політика

Інавгурація Зеленського: "ЛНР" і "ДНР" зробили першу заяву

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Заява президента України Володимира Зеленського про готовність до діалогу заради миру на Донбасі звучить багатонадійно.

Про це заявила представник так званої Луганській народної республіки в підгрупі з гуманітарних питань Ольга Кобцева, передають "РИА Новости".

"Сьогодні відбулася інавгурація нового президента. Його заяви до інавгурації, його заяви після інавгурації звучать багатонадійно, і хотілося б вірити в реалізацію цих заяв", — сказала вона.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Кобцева підкреслила, що "ЛНР" підтверджує готовність до реалізації Мінських домовленостей, зокрема, до проведення обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

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Як заявив "міністр закордонних справ" "ЛНР" Владислав Дейнего, ситуація в зоні бойових дій насамперед залежить від нового глави держави, а не від зміни військового керівництва. Він зауважив, що обмін полоненими вже прописаний у Мінських домовленостях від 2014 року і що Луганськ постійно наполягає на виконанні цих умов, передає "Інтерфакс".

"Але те, що для Зеленського це новина, і те, що він тільки зараз це починає розуміти, напевно, це хороша тенденція", — вважає Дейнего.

У "ДНР" підтвердили готовність до обміну полоненими за формулою "всіх на всіх". "Омбудсмен" Дарина Морозова підкреслила, що цей пункт давно увійшов в угоду про врегулювання конфлікту. Останній обмін полоненими відбувся в 2017 році.

"Однак для відновлення роботи в цьому напрямку одних лише публічних заяв недостатньо", — зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський під час своєї інавгурації назвав перше завдання, яке він ставить перед собою і своєю командою — припинення вогню на Донбасі.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Журба Валентина
Журба Валентина
Всенародный Чепушило нашел достойного собеседника!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Что? Ватные террористы готовы оформляться по явке с повинной? Милости просим..
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Виня Ксения
Виня Ксения
Михайлов Андрей, фашист, ты еще не захлебнулся своим дерьмом?
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Виня Ксения, там глотка бесконечная. Он от Хуйла безостановочно принимает в любом количестве.
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