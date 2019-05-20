Інавгурація Зеленського: "ЛНР" і "ДНР" зробили першу заяву

Заява президента України Володимира Зеленського про готовність до діалогу заради миру на Донбасі звучить багатонадійно.

Про це заявила представник так званої Луганській народної республіки в підгрупі з гуманітарних питань Ольга Кобцева, передають "РИА Новости".

"Сьогодні відбулася інавгурація нового президента. Його заяви до інавгурації, його заяви після інавгурації звучать багатонадійно, і хотілося б вірити в реалізацію цих заяв", — сказала вона.

Володимир Зеленський

Кобцева підкреслила, що "ЛНР" підтверджує готовність до реалізації Мінських домовленостей, зокрема, до проведення обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

Як заявив "міністр закордонних справ" "ЛНР" Владислав Дейнего, ситуація в зоні бойових дій насамперед залежить від нового глави держави, а не від зміни військового керівництва. Він зауважив, що обмін полоненими вже прописаний у Мінських домовленостях від 2014 року і що Луганськ постійно наполягає на виконанні цих умов, передає "Інтерфакс".

"Але те, що для Зеленського це новина, і те, що він тільки зараз це починає розуміти, напевно, це хороша тенденція", — вважає Дейнего.

У "ДНР" підтвердили готовність до обміну полоненими за формулою "всіх на всіх". "Омбудсмен" Дарина Морозова підкреслила, що цей пункт давно увійшов в угоду про врегулювання конфлікту. Останній обмін полоненими відбувся в 2017 році.

"Однак для відновлення роботи в цьому напрямку одних лише публічних заяв недостатньо", — зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський під час своєї інавгурації назвав перше завдання, яке він ставить перед собою і своєю командою — припинення вогню на Донбасі.

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