Імпічмент президента: в Раді зробили важливий крок до ухвалення закону

Комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити закон про імпічмент президента.

Схвальні відгуки отримали ще 3 ініціативи. Про це повідомляє пресслужба парламенту (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, мова йде про проекти закону про перезавантаження влади, закону про вдосконалення нормування в будівництві, закону про вдосконалення порядку надання адміністративних послуг в сфері будівництва і створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

У Раді зробили крок до ухвалення закону про імпічмент Пресслужба ВРУ

Всі законопроєкти були внесені президентом України Володимиром Зеленським та визначені як невідкладні.

Відзначається, що інціативи підтримала абсолютна більшість членів комітету.

Комітет ВРУ рекомендував ухвалити закон про імпічмент Пресслужба ВРУ

Комітет ВРУ рекомендував ухвалити закон про імпічмент Пресслужба ВРУ

Закон про імпічмент: у Раді зробили крок до ухвалення

Як писав OBOZREVATEL, ще після завершення голосування на дострокових парламентських виборах президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що нова Верховна Рада ухвалить закон про імпічмент глави держави.

ВРУ опублікувала текст законопроєкту, запропонованого президентом.

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