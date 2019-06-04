Імпічмент президента: Рада влаштувала саботаж Зеленському

Верховна Рада України не включила до порядку денного сесії законопроекти про імпічмент президента.

На пленарному засіданні у вівторок, 4 червня, нардепи не підтримали проекти законів про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент), ініціатором одного з яких є глава держави Володимир Зеленський.

Також парламентарії відмовилися розглядати президентський законопроект (№10356) про внесення зміни до закону про вибори народних депутатів України про забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

засідання Ради

Відзначимо, законопроект про особливу процедуру усунення президента з поста передбачає наступне:

процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;

з метою повного, всебічного і неупередженого розслідування утворюватиметься спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої входитимуть нардепи (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп), спеціальний прокурор і спеціальні слідчі;

захист прав, свобод і законних інтересів голови держави в процедурі імпічменту забезпечуватимуть захисники президента України;

спеціальна тимчасова слідча комісія готуватиме висновки й пропозиції щодо вчинення президентом державної зради або іншого злочину;

пленарне засідання Верховної Ради, на якому розглядатимуться зазначені висновки й пропозиції, буде відкритим (за винятком випадків, коли висновки і пропозиції або додані до них матеріали міститимуть інформацію, що становить державну чи іншу охоронювану законом таємницю);

після ухвалення Радою рішення про звинувачення президента парламент звертатиметься до Конституційного суду для одержання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента України з посади в порядку імпічменту) і Верховного суду (для отримання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину);

рішення про усунення президента з посади в порядку імпічменту ухвалюватимуться тільки в разі, якщо висновки Конституційного суду та Верховного суду покажуть дотримання вимог Конституції та законів України;

відповідне рішення вважатиметься ухваленим, якщо за нього проголосує не менш ніж три чверті народних депутатів України від конституційного складу Ради;

у разі неприйняття Верховною Радою постанови про усунення президента з посади в порядку імпічменту головуючий від імені парламенту вибачиться перед президентом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 травня в парламенті зареєстрували два законопроекти про імпічмент президента. Перший проект вніс заступник керівника фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко.

Ініціатором другого законопроекту став глава держави Володимир Зеленський.

Повний текст документа опубліковано на сайті парламенту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!