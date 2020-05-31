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31 травня • оновлено в 16:22
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Ілларіонов про плани Путіна: коронавірус врятував Україну, але катастрофа неминуча

6.3т
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Епідемія коронавірусу врятувала Україну від повної катастрофи, яка повинна була статися в квітні на зустрічі глав держав Нормандської четвірки в Берліні.

Як заявив в інтерв'ю "Сегодня" колишній радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов, відправившись в грудні 2019 року в Париж на саміт з Путіним, президент України Володимир Зеленський за визначенням не міг досягти успіху у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Володимир Путін, Андрій Ілларіонов і Володимир Зеленський

Володимир Путін, Андрій Ілларіонов і Володимир Зеленський

"З якихось причин, можливо, в рамках спілкування з його радниками і помічниками, колегами і друзями, а можливо, і за підказкою з сусідньої країни, виникла ідея, що, швидко вирішивши цю проблему, він нібито зможе придбати політичні очки, які допоможуть йому в якихось інших проектах. Однак цей шлях був тупиковим з самого початку", – сказав Ілларіонов.

На його думку, нинішня пауза у зовнішньополітичній діяльності через пандемію коронавірусу давала Зеленському шанс на перегляд своєї помилкової позиції.

"Той факт, що він повернувся до своєї хибної позиції на прес-конференції, означає, що катастрофа, відкладена через коронавірус, схоже, все одно відбудеться, нехай із затримкою в часі", – констатував ексрадник президента РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в нормандському форматі в Парижі, за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

20 травня на пресконференції за підсумками року свого президентства Володимир Зеленський заявив про плани зустрітися з Путіним в нормандському форматі після спаду пандемії COVID-19.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Андрій Ілларіонов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Донбас війна нормандський формат
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