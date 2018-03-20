"Їй потрібно в психлікарню": опубліковано подання на арешт Савченко

У мережі було опубліковано подання на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання позафракційного народного депутата Надії Савченко, яка підозрюється в підготовці теракту в Верховній Раді.

Документ оприлюднив нардеп від "Народного фронту" і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, заявивши, що "Савченко необхідно пройти примусове психіатричне обстеження на предмет адекватності".

"Уважно прочитав подання на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання поки що народного депутата Надії Савченко. За підсумком вивчення документів прийняв рішення голосувати за зняття з неї депутатської недоторканності і не голосувати за її затримання і арешт", - написав Геращенко.

За його словами, така позиція обумовлена ​​небажанням створювати для Савченко "образ жертви", оскільки "вона не жертва, а правопорушник".

"Вважаю правильним, щоб Генеральний прокурор Юрій Луценко, замість подання на арешт Надії Савченко, подав документи на згоду Верховної Ради на її примусове обстеження в психлікарні", - додав нардеп.

Відзначимо, генпрокурор України Юрій Луценко вніс подання про арешт Савченко в четвер, 15 березня.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада проголосувала за виключення народного депутата Надії Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв "Обозреватель", 15 березня Савченко стала в СБУ і звинуватила Парубія в розстрілах на Майдані.