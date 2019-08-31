Президент України Володимир Зеленський 31 серпня-1 вересня перебуває з візитом у Польщі.

Перший день присвячений стану справ між Україною та Польщею, на другий день - він братиме участь в заходах до річниці початку Другої світової війни. І так як зустріч з Дональдом Трампом скасована (американський президент вирішив в Європу не їхати - мабуть вистачило недавньої Г7 у Франції), то основний акцент візиту буде на українсько-польських відносинах. Тому Київ заклав в візит максимум конструктиву.

Отже, що ж хоче отримати українська сторона від поляків і що готова запропонувати взамін?

Зеленський і Дуда

Історична пам'ять

Головна мета візиту - розблокувати на політичному рівні контакти між країнами, яких немає вже два роки. Формальна причина тому - розбіжності в сфері історичної пам'яті.

Нагадаю, конфлікт почався після того, як в Польщі з 2014 року методично знищувалися пам'ятники солдатам УПА - останній на кладовищі села Грушовичі недалеко від Перемишля, який і став каталізатором конфлікту. У відповідь українська сторона зажадала його відновити. А щоб полякам краще думалося - ввела мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи для польських істориків. Таких заявок на столі у міністра культури України з 2018 року накопичилося 10 штук.

Ще більше конфлікт посилився після того, як в Польщі був прийнятий закон про Інститут національної пам'яті, який теж зачепив Україну. Правда, потім Конституційний суд частину положень скасував, чим зняв гостроту цього питання.

Поляки в боргу теж не залишилися - у відповідь заблокували роботу по ВСЬОМУ спектру двосторонніх відносин з Україною: в останні два роки не зустрічаються прем'єр-міністри країн, керівники МВС, прикордонних служб і навіть керівники прикордонних областей. Навіть невидача поляками дозволів на автоперевезення має політичні підстави.

Таким чином постраждали майже всі галузі.

Правда, Варшава продовжує підтримувати Україну у військовій сфері та на міжнародній арені, по лінії ЄС, ООН і тп.

Потрібна політична воля

І ось зараз Зеленський приїхав, що переконати польських колег припинити цей саботаж. Відповідно, спочатку потрібно зняти гостроту питань історичної пам'яті.

За інформацією ЗМІ, Зеленський вже заявив на зустрічі з Дудою, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл в польських похованнях в Україні. Також домовилися відновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом президентів Польщі і України, "щоб всі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє".

Зеленському виконати свою обіцянку дуже просто - бо ніякої формальної заборони (постанови, розпорядження і тп) з української сторони не було і немає. Це питання суто політичної волі.

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Крім ексгумації, залишається питання пам'ятників. За інформацією OBOZREVATEL, суть української пропозиції полякам полягає в наступному: "ми звичайно наполягаємо на відновленні українських пам'яток у Польщі, але поки пропонуємо пакетний обмін: взаємну легалізацію пам'ятників" (за формулою "все на всіх", або "1 на 1", 10 на 10 і тп).

Що це означає? В Україні перебуває 257 польських пам'ятників, з них 177 - не зареєстровані належним чином (включаючи, до речі, і Биківню). А на території Польщі - близько 56 незареєстрованих українських пам'ятника.

Україні виконати свою частину такої пропозиції буде нескладно - просто достатньо політичної волі, яка є зараз (і була раніше). А ось очікувати цього від Польщі - вже складніше: раніше поляки ясно давали зрозуміти, що до їх виборів (які відбудуться в жовтні) відновлення в Польщі пов'язаних з УПА українських пам'ятників не буде. Бо це погано сприйме електорат правлячої партії "Право і Справедливість" (ПіС).

Тому незважаючи на нинішні взаємні обіцянки до виборів в Польщі якісь зрушення з питань історичної пам'яті навряд чи можливі. І тут не допоможе навіть звільнення директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича - про такий намір в партії "Слуга народу" вже заявляли напередодні візиту Зеленського в Польщу.

Прикордонні питання

Зараз на кордоні України з Польщею існує 8 прикордонних переходів. І на чотирьох з них запроваджено спільний контроль. Протягом останніх чотирьох років українська сторона чекає від Польщі згоди на впровадження такого ж спільного контролю на інших прикордонних переходах.

Діаспора

З огляду на велику кількість українських трудових мігрантів у Польщі, Київ не може не реагувати на проблеми української громади. Для цього є бажання відкрити нове генконсульство у Вроцлаві і кілька почесних консульств (у Гданську та інших місцях найбільшої концентрації українців).

Цікаве нововведення: замість недавно обіцяного Зеленським громадянства України як другого для етнічних українців, які є громадянами інших країн, Київ буде пропонувати діаспорі оформляти "карту закордонного українця". Так, вона існує вже давно, але нова українська влада має намір істотно розширити сфери її застосування - по аналогії з "картою поляка" і інших схожих документів.

Ніякого підписання документів за підсумками візиту не передбачається. Але це перший візит нового президента України до Польщі і тому він має особливе емоційне навантаження. По суті, від нього буде залежати як будуть розвиватися відносини між Україною і Польщею в наступні місяці та роки.

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