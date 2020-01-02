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2 січня • оновлено в 18:03
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"І тут вляпалися!" Бірюков назвав помилку Трампа і Пристайка

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Ексрадник президента України, волонтер Юрій Бірюков назвав помилку президента США у висловлюванні щодо допомоги Франції та Німеччини Україні і заявив про некомпетентність глави українського МЗС.

"Трамп бреше. Розповідати про те, що тільки США надають нам допомогу – не зовсім коректно. І Франція, і Німеччина не раз надавали макроекономічну допомогу Україні", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи закид американського лідера на адресу цих держава Євросоюзу.

"Франція і Німеччина є лідерами з антиросійських санкцій. Без їхньої консолідованої позиції Євросоюз вже давно б скасував санкції і радісно торгував із Росією", – наголосив Бірюков.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Водночас він пояснив, що ані Франція, ані Німеччина не можуть надавати Україні військову допомогу через об'єктивні причини. "Вони є учасниками мінського переговорного процесу. Було б некоректно надавати військову допомогу одній з країн, яка теж бере участь у мінському процесі", – пояснив волонтер.

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У цьому контексті він нагадав про нещодавнє звернення українського МЗС до Німеччини щодо надання військової допомоги. "Наша нова влада примудрилися і тут вляпатися. Пристайко повідомив про те, що вони послали до Німеччини запит на військову допомогу, і там їм, звісно, відмовили", – зауважив Бірюков.

"Протягом останніх 5 років ми так Німеччину не принижували, звертаючись із проханням, в якому вони були б змушені відмовити", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 1 січня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дорікнув канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона в тому, що вони "не виділяють гроші" Україні. "Чому завжди тільки Сполучені Штати?" – запитав він.

  • Раніше Трамп озвучив подібний докір у листопаді 2019 року. У своєму Twitter він написав: "Чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?"

  • Раніше, у вересні того ж року, американський президент заявив, що має намір затримувати виплати фінансової допомоги Україні. Причина – бажання Трампа спонукати Францію, Німеччину та інші країни Євросоюзу вкладати більше коштів в Україну.

  • 27 грудня 2019 року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що Німеччина відхилила прохання про військову допомогу. Він висловив надію на те, що Берлін перегляне "таку стриману позицію і все ж таки вирішить посилити оборонні можливості України".

  • Влада Німеччини повідомила, що з 2014 року виділила Україні допомогу на суму 1,4 млрд євро.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Військова допомога Україні Ексклюзив
Особи
Вадим Пристайко Юрій Бірюков Дональд Трамп
Місце
Україна
Теги
макрофінансова допомога Європейський Союз
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