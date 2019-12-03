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3 грудня • оновлено в 14:11
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Хто замінить Трубу? Названі претенденти на посаду

2.3т
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На пост виконувача обов'язків глави Державного бюро розслідування, замість звільненного Романа Труби, є чотири кандидати.

Про це в Facebook повідомив юрист, засновник неурядової організації StateWatch Олександр Лємєнов.

За його словами, одним із кандидатів може бути заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов. Також в.о. може стати народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Венедиктова.

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Лємєнов додав, що прокурор з Миколаївської області Олександр Білоус також претендує на посаду в.о. глави Бюро.

Крім того, ще одним претендентом є ексзаступник глави СБУ Віктор Трепак.

Роман Труба

Роман Труба

BBC.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 грудня монобільшість Верховної Ради України проголосувала за звільнення директора Державного бюро розслідувань Романа Труби та його заступників.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Роман Труба
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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