Головна Новини
4 березня • оновлено в 17:01
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Хто з міністрів відмовився працювати в Кабміні Шмигаля: названі прізвища

4.4т
Читати матеріал російською

Щонайменше шість кандидатів на посади міністрів відмовилися працювати в уряді, який, імовірно, очолить Денис Шмигаль. Йдеться про Ганну Новосад, Романа Жуковського, Володимира Бородянського, Тимофія Милованова, Івана Плачкова та Ігора Коростельова.

Про це журналісту OBOZREVATEL стало відомо з джерел у фракціях "Слуга народу" й "Голос".

За словами співрозмовників, такі претенденти на посади міністрів, як Новосад (освіти), Жуковський (економічного розвитку), Бородянський (гуманітарної політики), Милованов (сільського господарства), Плачков (енергетики) та Коростельов (промислового розвитку й оборонного комплексу) відмовилися працювати в оновленому Кабміні.

Кабмін і Денис Шмигаль. Ілюстрація

Кабмін і Денис Шмигаль. Ілюстрація

Джерела припустили, що на засіданні Верховної Ради України 4 березня буде затверджено не всіх очільників відомств. Інші призначення відбудуться вже наступного тижня. До того часу виконувати обов'язки міністрів будуть їхні перші заступники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Відставка Кабміну Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Денис Шмигаль Павло Коростильов Іван Плачков Тимофій Милованов Володимир Бородянський Ганна Новосад Роман Жуковський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
7
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги