Хто з міністрів відмовився працювати в Кабміні Шмигаля: названі прізвища

Щонайменше шість кандидатів на посади міністрів відмовилися працювати в уряді, який, імовірно, очолить Денис Шмигаль. Йдеться про Ганну Новосад, Романа Жуковського, Володимира Бородянського, Тимофія Милованова, Івана Плачкова та Ігора Коростельова.

Про це журналісту OBOZREVATEL стало відомо з джерел у фракціях "Слуга народу" й "Голос".

За словами співрозмовників, такі претенденти на посади міністрів, як Новосад (освіти), Жуковський (економічного розвитку), Бородянський (гуманітарної політики), Милованов (сільського господарства), Плачков (енергетики) та Коростельов (промислового розвитку й оборонного комплексу) відмовилися працювати в оновленому Кабміні.

Кабмін і Денис Шмигаль. Ілюстрація

Джерела припустили, що на засіданні Верховної Ради України 4 березня буде затверджено не всіх очільників відомств. Інші призначення відбудуться вже наступного тижня. До того часу виконувати обов'язки міністрів будуть їхні перші заступники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

про те, що Олексій Гончарук на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України 4 березня може подати у відставку, стало відомо 29 лютого.

Сам Гончарук заявляв, що розглядається варіант із відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про своє можливе звільнення він спростовував.

За даними соцопитувань, 44% українців висловилися за відставку Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком, 37% – проти.

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