Хто увійде до "Голосу": у Вакарчука розкрили деталі

У команді лідера групи "Океан Ельзи", громадського діяча Святослава Вакарчука розповіли, хто увійде в його політичну партію "Голос", яка візьме участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

Подробиці з'явилися в Telegram-каналі "Голосу". Відзначається, що персональний склад буде затверджений після відкритого обговорення на з'їзді політсили, який пройде 7 червня.

Святослав Вакарчук радіо Свобода

Так, у партію Вакарчука потраплять кандидати в народні депутати, які відповідають таким критеріям:

мають незаплямовану репутацію. Не залежать від олігархів і можуть пояснити свої статки;

відповідають всім вимогам антикорупційного законодавства та Закону України "Про очищення влади";

поділяють цінності, принципи, ідеологію і програмні засади партії "Голос";

мають професійні або громадські досягнення у своїй сфері і бачення, як втілити найкращі зміни в масштабах країни;

ставлять громадські інтереси вище особистих і готові працювати в команді для досягнення результатів;

не перебували і не співпрацювали з режимом Януковича, Комуністичною партією України і проросійськими силами;

не мають громадянства і економічних інтересів у країні-агресорі;

ніколи не співпрацювали зі спецслужбами тоталітарних режимів або сепаратистами;

не протидіяли Революції Гідності, прямо визнають і визнавали факт російської агресії і непорушність територіальної цілісності України.

не є чинними народними депутатами України – тільки для тих, хто балотується в багатомандатному загальнодержавному окрузі.

При цьому, Вакарчук запропонував партії не включати в списки нардепів, однак тих із них, кого українці знають, як успішних і порядних парламентаріїв, "Голос" підтримає на округах.

Святослав Вакарчук Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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