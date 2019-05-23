Хто увійде до "Голосу": у Вакарчука розкрили деталі

У команді лідера групи "Океан Ельзи", громадського діяча Святослава Вакарчука розповіли, хто увійде в його політичну партію "Голос", яка візьме участь у дострокових виборах до Верховної Ради.
Подробиці з'явилися в Telegram-каналі "Голосу". Відзначається, що персональний склад буде затверджений після відкритого обговорення на з'їзді політсили, який пройде 7 червня.
Святослав Вакарчук
радіо Свобода
Так, у партію Вакарчука потраплять кандидати в народні депутати, які відповідають таким критеріям:
мають незаплямовану репутацію. Не залежать від олігархів і можуть пояснити свої статки;
відповідають всім вимогам антикорупційного законодавства та Закону України "Про очищення влади";
поділяють цінності, принципи, ідеологію і програмні засади партії "Голос";
мають професійні або громадські досягнення у своїй сфері і бачення, як втілити найкращі зміни в масштабах країни;
ставлять громадські інтереси вище особистих і готові працювати в команді для досягнення результатів;
не перебували і не співпрацювали з режимом Януковича, Комуністичною партією України і проросійськими силами;
не мають громадянства і економічних інтересів у країні-агресорі;
ніколи не співпрацювали зі спецслужбами тоталітарних режимів або сепаратистами;
не протидіяли Революції Гідності, прямо визнають і визнавали факт російської агресії і непорушність територіальної цілісності України.
не є чинними народними депутатами України – тільки для тих, хто балотується в багатомандатному загальнодержавному окрузі.
При цьому, Вакарчук запропонував партії не включати в списки нардепів, однак тих із них, кого українці знають, як успішних і порядних парламентаріїв, "Голос" підтримає на округах.
Святослав Вакарчук
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 січня Святослав Вакарчук заявив, що не балотуватиметься на президентських виборах в 2019 році, а перед цим зізнався, що йде в політику.
Володимир Зеленський, який виграв президентські вибори, повідомив, що був готовий поступитися і підтримати Вакарчука на виборах, якби той балотувався.
Нещодавно ЗМІ дізналися, що Вакарчук готується взяти участь у парламентських виборах в Україні.
При цьому відомий соціолог упевнений, що Вакарчук програє Зеленському на виборах в Раду, однак все ж зможе "відкусити" його рейтинг, як і відібрати частину голосів Петра Порошенка.
Лідер групи "Океан Ельзи" представив свою політичну силу "Голос".
Вакарчук заявив, що його партія йде в політику всерйоз і надовго.
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