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/Політика

Хто увійде до "Голосу": у Вакарчука розкрили деталі

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У команді лідера групи "Океан Ельзи", громадського діяча Святослава Вакарчука розповіли, хто увійде в його політичну партію "Голос", яка візьме участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

Подробиці з'явилися в Telegram-каналі "Голосу". Відзначається, що персональний склад буде затверджений після відкритого обговорення на з'їзді політсили, який пройде 7 червня.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

радіо Свобода

Так, у партію Вакарчука потраплять кандидати в народні депутати, які відповідають таким критеріям:

  • мають незаплямовану репутацію. Не залежать від олігархів і можуть пояснити свої статки;

  • відповідають всім вимогам антикорупційного законодавства та Закону України "Про очищення влади";

  • поділяють цінності, принципи, ідеологію і програмні засади партії "Голос";

  • мають професійні або громадські досягнення у своїй сфері і бачення, як втілити найкращі зміни в масштабах країни;

  • ставлять громадські інтереси вище особистих і готові працювати в команді для досягнення результатів;

  • не перебували і не співпрацювали з режимом Януковича, Комуністичною партією України і проросійськими силами;

  • не мають громадянства і економічних інтересів у країні-агресорі;

  • ніколи не співпрацювали зі спецслужбами тоталітарних режимів або сепаратистами;

  • не протидіяли Революції Гідності, прямо визнають і визнавали факт російської агресії і непорушність територіальної цілісності України.

  • не є чинними народними депутатами України – тільки для тих, хто балотується в багатомандатному загальнодержавному окрузі.

При цьому, Вакарчук запропонував партії не включати в списки нардепів, однак тих із них, кого українці знають, як успішних і порядних парламентаріїв, "Голос" підтримає на округах.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Коментарі на сайті не модеровані
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Как понимаю к вакарчуку побегут крысы из самопомочи. Достойные кандидаты...
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Grich Lara
Grich Lara
Боюсь,що завдання буде тяжко виконати
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