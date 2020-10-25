Хто переміг на батьківщині Зеленського: дані екзит-полу по Кривому Рогу
У Кривому Розі на виборах мера лідирує діючий міський голова Юрій Вілкул (Блок Вілкула "Українська перспектива").
Як свідчать результати екзит-полу програми "Свобода слова Савіка Шустера", проведені компанією Liberty Report, він набирає 42.80% голосів.
Голоси виборців розподілилися наступним чином:
1. Юрій Вілкул, ("Блок Вілкула "Українська перспектива") – 42.80%,
2. Дмитро Шевчик, ("Слуга народу") – 31.01%,
3. Костянтин Павлов, ("Опозиційна платформа – за життя") – 7.91%,
4. Юрій Милобог, ("Сила людей") – 6.05%,
5. Павло Сухоцький, (самовисування) – 3.69%,
6. Ольга Бабенко, (ВО "Батьківщина") – 3.48%.
Решта кандидатів набрали менше 3% голосів виборців.
Вілкул займає пост мера Кривого Рогу вже 10 років. Він батько проросійського політика Олександра Вілкула, який тричі був народним депутатом.
Результати екзит-полу по виборах до міської ради Кривого Рогу:
1. "Слуга народу" – 32.90%,
2. "Блок Вілкула Українська перспектива" – 31.22%,
3. "Опозиційна платформа - За життя" – 12.27%,
4. "Сила людей" – 6.96%,
5. ВО "Батьківщина" – 4.14%,
6. "Європейська солідарність" – 3.95%,
7. "Партія Шарія" – 2.67%,
8. "За майбутнє" – 2.25%,
9. "Наш край" – 1.86%,
10. "Пропозиція" – 1.78%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 було оприлюднено низку екзитполів на місцевих виборах в Україні. Про результати в інших містах читайте тут.