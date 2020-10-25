Хто переміг на батьківщині Зеленського: дані екзит-полу по Кривому Рогу

У Кривому Розі на виборах мера лідирує діючий міський голова Юрій Вілкул (Блок Вілкула "Українська перспектива").

Як свідчать результати екзит-полу програми "Свобода слова Савіка Шустера", проведені компанією Liberty Report, він набирає 42.80% голосів.

Голоси виборців розподілилися наступним чином:

1. Юрій Вілкул, ("Блок Вілкула "Українська перспектива") – 42.80%,

2. Дмитро Шевчик, ("Слуга народу") – 31.01%,

3. Костянтин Павлов, ("Опозиційна платформа – за життя") – 7.91%,

4. Юрій Милобог, ("Сила людей") – 6.05%,

5. Павло Сухоцький, (самовисування) – 3.69%,

6. Ольга Бабенко, (ВО "Батьківщина") – 3.48%.

Решта кандидатів набрали менше 3% голосів виборців.

Вілкул займає пост мера Кривого Рогу вже 10 років. Він батько проросійського політика Олександра Вілкула, який тричі був народним депутатом.

Результати екзит-полу по виборах до міської ради Кривого Рогу:

1. "Слуга народу" – 32.90%,

2. "Блок Вілкула Українська перспектива" – 31.22%,

3. "Опозиційна платформа - За життя" – 12.27%,

4. "Сила людей" – 6.96%,

5. ВО "Батьківщина" – 4.14%,

6. "Європейська солідарність" – 3.95%,

7. "Партія Шарія" – 2.67%,

8. "За майбутнє" – 2.25%,

9. "Наш край" – 1.86%,

10. "Пропозиція" – 1.78%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 було оприлюднено низку екзитполів на місцевих виборах в Україні. Про результати в інших містах читайте тут.