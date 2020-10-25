Хто лідирує на виборах мера Одеси: результати екзит-полів

В Одесі на виборах мера лідирує чинний міський голова Геннадій Труханов (партія "Довіряй справам").

Як свідчать результати екзит-полу програми "Свобода слова Савіка Шустера", він набирає 34,4% голосів.

Голоси виборців розподілилися так:

Геннадій Труханов ("Довіряй справам") – 34,4%,

Микола Скорик ("Опозиційна платформа – За життя") – 17,93%,

Олег Філімонов ("Слуга народу") – 13,75%,

Петро Обухов ("Європейська солідарність") – 12,52%

Сергій Ківалов ("Українська морська партія") – 5,44%,

Євген Червоненко ("Наш край") – 3,56%,

Сергій Калинчук ("За майбутнє") – 3,08%

Решта кандидатів набрали менше ніж 3% голосів виборців. До них належать Едуард Гурвіц ("Блок Едуарда Гурвіца"), Михайло Кузаконь (самовисування), Станіслав Домбровський (самовисування), Ігор Щербина (самовисування), Ібрагім Моріс (самовисування), Юрій Печерський (самовисування), Вікторія Стоянова (самовисування), Олег Михайлик (самовисування), Альберт Байжанов ("За права людини"), Максим Болдін ("Перемога Пальчевського"), Сергій Варламов ("Національний корпус"), Наталя Делієва ("Голос"), Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера") , Марія Труніна (самовисування), Геннадій Чижов ("Сила і честь"), Георгій Селянин ("Батьківщина").

Усього на пост мера Одеси зареєстровано 23 кандидатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пост мера Одеси подавали документи ще один Геннадій Труханов, однофамільці кандидата від "Слуги народу" Олега Філімонова і навіть президента України Володимира Зеленського.