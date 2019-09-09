"Хто довірить мені літак із бомбою?" Савченко поскаржилася на проблеми

Народна депутатка 8-го скликання Надія Савченко поскаржилася, що людині з судимістю важко знайти роботу в Україні.

Про це вона в заявила ефірі NEWSONE. За словами колишньої льотчиці, поки вона живе за рахунок своєї останньої зарплати нардепа (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Я думаю, що не кожен роботодавець захоче мати у себе на роботі Надію Савченко. Тому я звузила коло пошуків, я обмежилася тим, що я хочу ту роботу, яка буде обмежена в контактах із людьми, і буде більш фізичною. Це те, що я хочу для душі", – сказала Савченко.

Надія Савченко ДС

Жінка уточнила, що спробує пройти медичну комісію, необхідну льотчикам.

"Хто ж мене з моїми статтями, суд за якими ще не доведено, візьме знову на службу в Збройні сили України і довірить мені літак? А тим більше з бомбою.

А якщо серйозно, для льотчика потрібно мати відповідний стан здоров'я, а у мене воно в тюрмі дуже сильно постраждало. Я не знаю, чи пройду медкомісію на пілота, але я хоча б постараюся це зробити", – додала вона.

Нагадаємо, що Надія Савченко на позачергових виборах до Верховної Ради отримала всього вісім голосів і не змогла пройти в новий парламент. Свою поразку вона пояснила брудними технологіями.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно сестра колишнього народного депутата Надії Савченко Віра пообіцяла "перебити селезінку" ексміністру транспорту Євгену Червоненку.

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