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10 вересня • оновлено в 06:28
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"Хто довірить мені літак із бомбою?" Савченко поскаржилася на проблеми

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Народна депутатка 8-го скликання Надія Савченко поскаржилася, що людині з судимістю важко знайти роботу в Україні.

Про це вона в заявила ефірі NEWSONE. За словами колишньої льотчиці, поки вона живе за рахунок своєї останньої зарплати нардепа (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Я думаю, що не кожен роботодавець захоче мати у себе на роботі Надію Савченко. Тому я звузила коло пошуків, я обмежилася тим, що я хочу ту роботу, яка буде обмежена в контактах із людьми, і буде більш фізичною. Це те, що я хочу для душі", – сказала Савченко.

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Надія Савченко

Надія Савченко

ДС

Жінка уточнила, що спробує пройти медичну комісію, необхідну льотчикам.

"Хто ж мене з моїми статтями, суд за якими ще не доведено, візьме знову на службу в Збройні сили України і довірить мені літак? А тим більше з бомбою.

А якщо серйозно, для льотчика потрібно мати відповідний стан здоров'я, а у мене воно в тюрмі дуже сильно постраждало. Я не знаю, чи пройду медкомісію на пілота, але я хоча б постараюся це зробити", – додала вона.

Нагадаємо, що Надія Савченко на позачергових виборах до Верховної Ради отримала всього вісім голосів і не змогла пройти в новий парламент. Свою поразку вона пояснила брудними технологіями.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно сестра колишнього народного депутата Надії Савченко Віра пообіцяла "перебити селезінку" ексміністру транспорту Євгену Червоненку.

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Тема
Робота в Україні
Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
Теги
політика видео робота
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Santi Amonito
Santi Amonito
Не зря ведь приперлась шельма меченая на мертветчуковый канал - к своему "спасителю". Но даже он с ней связываться не захотел после ее диких террористических выходок и с "козьими тропами" лугандонии тоже. Надо было тебе, гадюша, не бегать по Раде с двумя гранатами и стволом под юбкой, но заранее озадачится с такой кармой о своем будущем. Ишь штурвалом покрутить вздумала - из нее такой пилот, как из Промакашки гинеколог. Ну, а для удовлетворения своей потребности в "физической работе" лучше бы ты осталась на педерасее - таежный лесоповал - как раз то, что твоя "душонка" желает.
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Nikola Igor
Nikola Igor
Надюша!!! Возвращайся работать в службу "Секс по телефону" это твоё. Или .издуй мети улицы, там контакт с людьми минимальный.
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Кор Павел
Кор Павел
И это ждёт всех военных "героев" украины
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