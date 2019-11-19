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19 листопада • оновлено в 11:28
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Хотіла "солодких" призначень: Зеленський відповів Тимошенко

4.2т
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Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко пропонувала список своїх людей для призначення на вигідні посади в уряді, обіцяючи підтримку "Слузі народу" у Раді.

Однак провладні сили відмовили їй. Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського у Telegram-каналі.

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"Так, Юлія Володимирівна дійсно пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "слугами народу" у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків закінчилася назавжди", – заявив президент.

"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте чому? Бо зараз їй просто не дають "солоденького", – додав Зеленський.

Тимошенко і Зеленський

Тимошенко і Зеленський

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Особи
Юлія Тимошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Журба Валентина
Журба Валентина
Если точнее - нахамил Тимошенко...И это ему свойственно, но Зеля
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Вовка тебе нужно усилить охрану! Юля, как политик этого не простит, а уж как баба, находящаяся в состоянии климакса намеков на ее дряблый внешний вид тем более!
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