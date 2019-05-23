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/Політика

Хомчак пояснив "демарш" командувача ССО на інавгурації Зеленського

6.6тЧитати матеріал російською

Командувач силами спеціальних операцій Ігор Луньов не буде покараний за те, що не віддав честь президенту Володимиру Зеленському в день його інавгурації.

Про це заявив призначений Зеленським начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак, передає ТСН. За його словами, Луньов просто перехвилювався.

"Я в тому не бачу ніякого подвійного дна. Я добре знаю цього генерала. Ніяких викликів він не кидає. Він сумлінний, порядний генерал, який виконує обов'язки. Можливо, перехвилювався", - вважає Хомчак.

Зеленський і Луньов

Зеленський і Луньов

Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський пояснив, чому призначив Хомчака, який брав участь в боях за Іловайськ, начальником Генштабу. Президент заявив, що ЗСУ мають стати в один рівень з кращими арміями світу.

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Особи
Руслан ХомчакВолодимир ЗеленськийИгор Луньов
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Переволновался. При виде президента своей страны. И это - командующий силами специальных операций. А при виде врага он в обморок упадет?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Смешно..Переволновался..Просто,в этого генерала свое понятие о чести и достоинстве..
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Livesey David
Livesey David
К дурной голове руку не прикладывают, он и не приложил.
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