Хомчак пояснив "демарш" командувача ССО на інавгурації Зеленського

Командувач силами спеціальних операцій Ігор Луньов не буде покараний за те, що не віддав честь президенту Володимиру Зеленському в день його інавгурації.

Про це заявив призначений Зеленським начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак, передає ТСН. За його словами, Луньов просто перехвилювався.

"Я в тому не бачу ніякого подвійного дна. Я добре знаю цього генерала. Ніяких викликів він не кидає. Він сумлінний, порядний генерал, який виконує обов'язки. Можливо, перехвилювався", - вважає Хомчак.

Зеленський і Луньов Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський пояснив, чому призначив Хомчака, який брав участь в боях за Іловайськ, начальником Генштабу. Президент заявив, що ЗСУ мають стати в один рівень з кращими арміями світу.

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