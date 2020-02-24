Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив, що не буде триматися за своє місце, коли 30 листопада закінчиться термін його повноважень.
Така заява прозвучала в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, ніхто не може сказати, що буде в листопаді. Але Холодницький вважає, що на цьому "життя не закінчується".
"Можу запевнити, що я за своє крісло не тримаюся і шукати якісь юридичні "шпарини", щоб залишитися на посаді, точно не буду. Хоча вони є, скажу вам по секрету. Але я цього робити не буду", – зазначив він .
Назар Холодницький
Zik
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 березня в кабінеті глави САП були знайдені підслуховвальні пристрої. Тоді ж деякі ЗМІ повідомили про швидку відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервову роботу".
27 березня ексгенпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що керівника САП прослуховували в його робочому кабінеті, і розповів, що цим займалося НАБУ під процесуальним керівництвом ГПУ.
Пізніше Луценко подав подання до кваліфікаційної-дисциплінарної комісії прокурорів з проханням розглянути питання про відставку Холодницького. За словами ексгенпрокурора, документ був спрямований у рамках кримінального провадження, яке розслідується загальною групою ГПУ та НАБУ. Пізніше ЗМІ опублікували деталі розмов у кабінеті Холодницького.
26 липня 2018 роки кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула до дисциплінарної відповідальності й наклала на Холодницького стягнення у вигляді догани.
Марі Йованович закликала звільнити з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
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