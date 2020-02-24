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24 лютого • оновлено в 11:32
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Холодницький розповів, коли піде у відставку

2.6т
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Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив, що не буде триматися за своє місце, коли 30 листопада закінчиться термін його повноважень.

Така заява прозвучала в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, ніхто не може сказати, що буде в листопаді. Але Холодницький вважає, що на цьому "життя не закінчується".

"Можу запевнити, що я за своє крісло не тримаюся і шукати якісь юридичні "шпарини", щоб залишитися на посаді, точно не буду. Хоча вони є, скажу вам по секрету. Але я цього робити не буду", – зазначив він .

Назар Холодницький

Назар Холодницький

Zik

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Назар Холодницький
Місце
Україна
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