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"Холодний душ" для Путіна: Порошенко сказав, коли поверне Крим і Донбас

4.8тЧитати матеріал російською

"Холодним душем" для офіційної Москви стала єдність і солідарність світу з Україною у відповідь на "азовську атаку" Росії.

Про це заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з іноземними дипломатами, повідомляє прес-служба глави держави.

"Я вдячний усім, хто підтримав нас у цей складний момент. Перш за все тим державам, які стали співавторами і проголосували за дві важливі резолюції на Генеральній Асамблеї ООН - про права людини в Криму і проблеми мілітаризації Криму і частин Чорного та Азовського морів. Ваша позиція ще раз показала, що за агресію Кремль буде платити високу ціну", - сказав дипломатам Петро Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба президента України

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Він додав, що настане день, коли ця ціна виявиться непідйомною для Кремля.

"І тоді ми повернемо і тимчасово окупований Крим, і окуповану частину Донбасу. Те, що це обов'язково станеться, підтверджує шлях України до відновлення історичної справедливості - встановлення автокефальної православної церкви. Дорога до Томосу була тривалою, непростою і тернистою. Але ми її пройшли з гідністю", - нагадав президент.

Порошенко особливо наголосив на важливості тісної координації дій в Нормандському форматі, що дозволило послабити російську агресію.

"Минулий рік не дав російському агресору шансу зіскочити з гачка санкцій, які, незважаючи на браваду Кремля, боляче б'ють по його амбіціях і апетитах. Вони не тільки послабили махину російської агресії, а й дали Україні дорогоцінний час для того, щоб зміцніти - як політично, так і економічно і військово", - сказав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 січня Порошенко домовився з головами МЗС Європи про посилення тиску на Росію в питанні звільнення захоплених в полон українських моряків.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Если бы цели Порошенко хоть чуть-чуть совпадали с интересами украинского государства... Но задачи перед ним поставлены абсолютно с ними не пересекающиеся. И он успешно эти задачи выполняет. Тут с его талантом не поспоришь. Задачи простые: довести б/Украину до состояния вечно голодного протекторати США на границе с РФ, с нищим, плохо образованным населением, ненавидящим РФ. Постоянным источником напряжения и проблем для РФ. И постоянным вяло текущим, непрекращающимся конфликтом с РФ. А все его речи не имеют никакой связи с реальностью и расчитаны на тупое стадо. Кто скажет, что этот упырь плохо выполняет эти задачи, пусть бросит в меня камень.
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Питон Каа
Питон Каа
Вернуть то, что не желает возвращаться очень сложно. А отнять что либо у России - невозможно.
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Шумеры думкой богатеют!))) Литр Алексеич Остаточный дуплит рагулей без справки на согласие.
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