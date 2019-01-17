"Холодний душ" для Путіна: Порошенко сказав, коли поверне Крим і Донбас

"Холодним душем" для офіційної Москви стала єдність і солідарність світу з Україною у відповідь на "азовську атаку" Росії.

Про це заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з іноземними дипломатами, повідомляє прес-служба глави держави.

"Я вдячний усім, хто підтримав нас у цей складний момент. Перш за все тим державам, які стали співавторами і проголосували за дві важливі резолюції на Генеральній Асамблеї ООН - про права людини в Криму і проблеми мілітаризації Криму і частин Чорного та Азовського морів. Ваша позиція ще раз показала, що за агресію Кремль буде платити високу ціну", - сказав дипломатам Петро Порошенко.

Петро Порошенко Прес-служба президента України

Він додав, що настане день, коли ця ціна виявиться непідйомною для Кремля.

"І тоді ми повернемо і тимчасово окупований Крим, і окуповану частину Донбасу. Те, що це обов'язково станеться, підтверджує шлях України до відновлення історичної справедливості - встановлення автокефальної православної церкви. Дорога до Томосу була тривалою, непростою і тернистою. Але ми її пройшли з гідністю", - нагадав президент.

Порошенко особливо наголосив на важливості тісної координації дій в Нормандському форматі, що дозволило послабити російську агресію.

"Минулий рік не дав російському агресору шансу зіскочити з гачка санкцій, які, незважаючи на браваду Кремля, боляче б'ють по його амбіціях і апетитах. Вони не тільки послабили махину російської агресії, а й дали Україні дорогоцінний час для того, щоб зміцніти - як політично, так і економічно і військово", - сказав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 січня Порошенко домовився з головами МЗС Європи про посилення тиску на Росію в питанні звільнення захоплених в полон українських моряків.

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