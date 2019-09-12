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13 вересня • оновлено в 01:54
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"Хочуть зробити ручними тваринками": в "Слузі народу" збунтувалися проти Зеленського

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Депутати з фракції президентської партії "Слуга народу" обурилися законопроектом, яким пропонують позбавляти мандата парламентаріїв, які не бажають вступати у фракції у Верховній Раді.

Своє невдоволення висловили вони в сесійній залі у четвер, 12 вересня, в коментарі "Українській правді".

"Вони з нами не рахуються", – відзначили нардепи.

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У "Слузі народу" збунтувалися проти Зеленського

У "Слузі народу" збунтувалися проти Зеленського

Парламентарії також поскаржилися, що Офіс президента і керівництво партії прагне перетворити їх на "абсолютно ручних тваринок".

Так, у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти №1038 і №1045-1, що передбачають позбавлення мандата депутата, якщо той не увійшов до фракції партії, від якої обирався, або яка його висувала, або вийшов із фракції.

Відповідно до проектів у разі невходження нардепа-списочника або нардепа-мажоритарника в депутатську фракцію політичної партії, яка його висувала, його повноваження припиняються з дня ухвалення рішення вищим керівним органом відповідної політсили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Конституційний суд направили законопроект Зеленського, який пропонує позбавляти мандата за кнопкодавство і прогули.

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Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу законопроект Верховна Рада України Офіс президента
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Лупан артур
Лупан артур
Эти все звонки со всех сторон превратятся в колокола .И этим "ИХ" не сдобровать Еще раза не будет.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
о-бунт на корабле...) неожиданно... это шо-то новенькое...)
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