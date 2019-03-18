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"Хочуть прикрити мародерів": Гриценко розкритикував аудит "Укроборонпрому"

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Лідер "Громадянської позиції", кандидат у президенти Анатолій Гриценко різко прокоментував рішення влади провести аудит державного концерну "Укроборонпром".

Скандал із корупцією в оборонному секторі України він прокоментував у прямому ефірі програми "Свобода слова" (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

При цьому політик звернув увагу на те, що ключові керівні посади в концерні призначаються президентом.

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"Хочуть прикрити мародерів": Гриценко розкритикував аудит "Укроборонпрому"

Скрін відео

"Укроборонпром" — це величезний монстр, близько 100 оборонних підприємств. Керівника цієї компанії призначає президент своїм указом. Вищий орган, який приймає рішення в цій компанії — це наглядова рада, у якій п'ятеро осіб. Троє з них призначені президентом, тобто більшість", — наголосив Гриценко.

"І через керівника, і через наглядову раду президент знає все, що там відбувається. Тому, коли він говорить, що до кінця року буде аудит, то це не що інше, як бажання прикрити мародерів", — підсумував кандидат у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анатолій Гриценко жорстко засудив чинну владу через скандал навколо "Укроборонпрому". Він наголосив, що Україна не зможе впоратися з агресією Росії, поки в країні не буде єдності.

Лідер "Громадянської позиції" також пообіцяв, що буде жорстко карати за корупцію і кумівські стосунки у владі.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
політикаУкроборонпромвидео
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