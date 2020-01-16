"Хоч не корупціонер!" "Плівки Гончарука" викликали гучний скандал у мережі

Після того, як в мережі опублікували аудіо розмов нібито прем'єра Олексія Гончарука, заступника глави Нацбанку Катерини Рожкової і міністра фінансів Оксани Маркаровой, між користувачами почалися непримиренні дискусії.

Журналісти, політики, громадські діячі поспішили дати свою оцінку розгорівся скандал.

"Плівки Гончарука" викликали скандал ТСН

Про що власне була розмова:

У Зеленського "є дуже примітивне розуміння економічних процесів".

Президент нібито не розуміє, за рахунок чого зміцнюють курс гривні. У глави держави "пусте місце в голові".

Гончарук: "Я – повний профан в економіці, юрист за освітою".

У Зеленського "два страху: що корупціонери заробляють гроші і що всі ці гроші – Петра Порошенко".

В 4-му кварталі просяде економічне зростання: "ухандохалі" економіку, розумієте ... Плану немає ".

Зокрема, журналістка Соня Кошкіна в своєму Telegram-каналі пояснила, чому Гончарук залишиться на своєму місці:

"А тому що голосів немає не тільки під відставку, але і під новий уряд." Монобольшінство "ж у нас, ага. Іль ви забули? Качка, що шкутильгає".

У свою чергу заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм підкреслив, що в "плівках Гончарука" нібито немає ніякого криміналу. "Якщо на зміну" стратегічним сімок "," любим друзям "і" плівкам Мельниченка "прийшли" записи Honcharukа ", значить, все не так вже й погано", – констатував він.

Йому тут же відповів колишній віце-прем'єр-міністр і екс-міністр соціальної політики Павло Розенко:

"Ну так! Ти прав. Ніякого криміналу. Але і ніякого розуміння в уряді, що відбувається в країні теж немає. Чому" зміцнюється "гривня? Чому падає економіка в 4 кварталі? Що з цим усім робити?".

А народний депутат України 8-го скликання Борислав Береза озвучив аргумент на користь Гончарука:

"До речі, при тому, що я не симпатик прем'єра, але від багатьох чув, що він хоч і не на своєму місці, але не корупціонер".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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