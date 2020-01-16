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16 січня • оновлено в 06:38
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"Хоч не корупціонер!" "Плівки Гончарука" викликали гучний скандал у мережі

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Після того, як в мережі опублікували аудіо розмов нібито прем'єра Олексія Гончарука, заступника глави Нацбанку Катерини Рожкової і міністра фінансів Оксани Маркаровой, між користувачами почалися непримиренні дискусії.

Журналісти, політики, громадські діячі поспішили дати свою оцінку розгорівся скандал.

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"Плівки Гончарука" викликали скандал

"Плівки Гончарука" викликали скандал

ТСН

Про що власне була розмова:

  • У Зеленського "є дуже примітивне розуміння економічних процесів".

  • Президент нібито не розуміє, за рахунок чого зміцнюють курс гривні. У глави держави "пусте місце в голові".

  • Гончарук: "Я – повний профан в економіці, юрист за освітою".

  • У Зеленського "два страху: що корупціонери заробляють гроші і що всі ці гроші – Петра Порошенко".

  • В 4-му кварталі просяде економічне зростання: "ухандохалі" економіку, розумієте ... Плану немає ".

Зокрема, журналістка Соня Кошкіна в своєму Telegram-каналі пояснила, чому Гончарук залишиться на своєму місці:

"А тому що голосів немає не тільки під відставку, але і під новий уряд." Монобольшінство "ж у нас, ага. Іль ви забули? Качка, що шкутильгає".

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У свою чергу заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм підкреслив, що в "плівках Гончарука" нібито немає ніякого криміналу. "Якщо на зміну" стратегічним сімок "," любим друзям "і" плівкам Мельниченка "прийшли" записи Honcharukа ", значить, все не так вже й погано", – констатував він.

Йому тут же відповів колишній віце-прем'єр-міністр і екс-міністр соціальної політики Павло Розенко:

"Ну так! Ти прав. Ніякого криміналу. Але і ніякого розуміння в уряді, що відбувається в країні теж немає. Чому" зміцнюється "гривня? Чому падає економіка в 4 кварталі? Що з цим усім робити?".

А народний депутат України 8-го скликання Борислав Береза озвучив аргумент на користь Гончарука:

"До речі, при тому, що я не симпатик прем'єра, але від багатьох чув, що він хоч і не на своєму місці, але не корупціонер".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
"Плівки" Гончарука
Особи
Олексій Гончарук Мустафа Найєм Павло Розенко Соня Кошкіна, LB
Місце
Україна
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