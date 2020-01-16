"Хоч не корупціонер!" "Плівки Гончарука" викликали гучний скандал у мережі

Після того, як в мережі опублікували аудіо розмов нібито прем'єра Олексія Гончарука, заступника глави Нацбанку Катерини Рожкової і міністра фінансів Оксани Маркаровой, між користувачами почалися непримиренні дискусії.
Журналісти, політики, громадські діячі поспішили дати свою оцінку розгорівся скандал.
"Плівки Гончарука" викликали скандал
ТСН
Про що власне була розмова:
У Зеленського "є дуже примітивне розуміння економічних процесів".
Президент нібито не розуміє, за рахунок чого зміцнюють курс гривні. У глави держави "пусте місце в голові".
Гончарук: "Я – повний профан в економіці, юрист за освітою".
У Зеленського "два страху: що корупціонери заробляють гроші і що всі ці гроші – Петра Порошенко".
В 4-му кварталі просяде економічне зростання: "ухандохалі" економіку, розумієте ... Плану немає ".
Зокрема, журналістка Соня Кошкіна в своєму Telegram-каналі пояснила, чому Гончарук залишиться на своєму місці:
"А тому що голосів немає не тільки під відставку, але і під новий уряд." Монобольшінство "ж у нас, ага. Іль ви забули? Качка, що шкутильгає".
У свою чергу заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм підкреслив, що в "плівках Гончарука" нібито немає ніякого криміналу. "Якщо на зміну" стратегічним сімок "," любим друзям "і" плівкам Мельниченка "прийшли" записи Honcharukа ", значить, все не так вже й погано", – констатував він.
Йому тут же відповів колишній віце-прем'єр-міністр і екс-міністр соціальної політики Павло Розенко:
"Ну так! Ти прав. Ніякого криміналу. Але і ніякого розуміння в уряді, що відбувається в країні теж немає. Чому" зміцнюється "гривня? Чому падає економіка в 4 кварталі? Що з цим усім робити?".
А народний депутат України 8-го скликання Борислав Береза озвучив аргумент на користь Гончарука:
"До речі, при тому, що я не симпатик прем'єра, але від багатьох чув, що він хоч і не на своєму місці, але не корупціонер".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Відразу після першої в мережі з'явилася і друга частина розмови. У ньому нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записаний на зустрічі в форматі "на каву", відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про швидкий відхід Гончарука. Відзначається, що прем'єр вже міг написати заяву про відставку, яку підпишуть "з хвилини на хвилину".
Однак, незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну: "Прес-служба Кабінету Міністрів не має інформації про справжність ніяких аудіо або відео записів, які розповсюджуються в мережі інтернет. Інформація про заяву про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності".
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