"Харків – окрема держава": Кернес звернувся до Зеленського

Міський голова Харкова Геннадій Кернес розкритикував нового очільника Харківської ОДА Олексія Кучера через те, що той назвав Харків окремою державою. Також Кернес звернувся до президента України Володимира Зеленського.

"Хочу нагадати новопредставленному керівнику області – Харків є невід'ємною частиною України. З огляду на це, пропоную новоспеченому губернатору встати перед дзеркалом, зняти з голови корону володаря "окремої держави", яка не відбулася, і подумати про те, що корисного він може зробити на посаді глави облдержадміністрації для регіону", – йдеться в його дописі у Facebook.

Кернес також заявив, що Зеленського ввели в оману люди на прохідних Авіазаводу і заводу ім. Малишева.

"Це були "активісти" і псевдопідприємці ринку "Барабашово" добре відомі в Харкові тим, що за гроші будь-хто може їх найняти для участі в будь-якому пікеті "проти всього хорошого", щоб зробити гірше", – написав Кернес.

"І не здалася Вам, Володимире Олександровичу, дивною одна деталь? Біля стін обласної державної адміністрації Вас чекали кілька сот таких же проплачених активістів, організованих, зважаючи на все, тими ж людьми, що організовували і нараду, щоб влаштувати Вам "коридор ганьби", як в Тернополі? І тільки "активісти" і псевдоторговці "Барабашово" точно знали о котрій саме і біля якої заводської прохідної можна буде з Вами поспілкуватися", – додав він.

Кернес розкритикував Кучера NewsRoom

Крім того, Кернес розкритикував нараду на Харківському авіазаводі щодо роботи "Укроборонпрому", в рамках якої Зеленський представив нового главу області.

"Водночас в залі не було мера Харкова, не було глав державних районних адміністрацій і районних адміністрацій Харкова, були відсутні ректори навчальних закладів, незважаючи на те, що наше місто – студентська столиця країни. Не було там і депутатів обласної ради, з якими голові області належить працювати. Зате зал, розрахований на 250 місць, був забитий людьми, які люблять і вміють присмоктатися до будь-якої влади", – додав Кернес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові до приїзду президента України Володимира Зеленського містяни вийшли на пікет проти мера міста Геннадія Кернеса.

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