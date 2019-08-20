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"Хапнули, скільки могли!" Цимбалюк розніс Захарову за брехню про Україну

1.2т Читати матеріал російською

Журналіст Роман Цимбалюк розгромив фейк речника МЗС Росії Марії Захарової, яким вона намагалася виправдати вторгнення окупантів в український Крим і Донбас.

Фрагмент уїдливого спічу скандального дипломата країни-агресора і відповідь на нього українець показав у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, Цимбалюка обурили звинувачення Захарової західних ЗМІ в нібито спотвореному висвітленні російсько-українського конфлікту.

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Роман Цимбалюк і Марія Захарова

Роман Цимбалюк і Марія Захарова

"Не бачиться суть того, що робиться, не уявляється, що за цією політикою стоять долі людей конкретного регіону. Це подається через якусь призму імперських амбіцій Росії – мало не становлення в межах СРСР", – цинічно спробувала виправдатися соратниця глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

У свою чергу Цимбалюк дорікнув Захаровій замовчуванням злочину Росії проти суверенної держави і спробі зробити вигляд, що Росія не має відношення до розв'язаної нею війни.

"А то можна подумати, що ні! Хапнули у 2014 році стільки, скільки могли! Скористалися цим маренням – "ми ж брати, сестри", "Донбас наш", "Крим наш", "Україна наш", – припинив він брехливі антиукраїнські випади Захарової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова поскаржилася на чітку роботу снайперів Збройних сил України на Донбасі й нарвалася на яскраву відповідь Цимбалюка.

Також український журналіст припинив агресивні випади спікера МЗС Росії через набуття чинності законом про українську мову. Він заявив, що всі її скарги на "утиски" російськомовних безпідставні.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Роман Цимбалюк Марія Захарова
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ушастый в логове врага пожирая устрицы на деньги от участия в шоу))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))А на Украину..назадд..ни ни...там голодно и холодно))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Интересно,в демократической и свободной Украине есть такой-же отважный журналист? Или все в тюрьме и могиле
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Шапиро Женька, перекривай..это шо милый?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Макарский Александр:"Интересно,в демократической и свободной Украине есть такой-же отважный журналист? " Дык российские отважные журналисты предпочитают дебаты вести дома. Оно и удобнее: говори, что хошь, а "гостей" перекривай, вот и весь "отважный" формат.
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